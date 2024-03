Piero Quispe fue una de las figuras dentro del cotejo internacional por fecha FIFA. La Selección Peruana le dio luz, alegría, y motivos para luchar en el presente, porque en su equipo no lo estaba siendo considerado. El ex Universitario de Deportes está viendo la opción de mejorar en todos los sentidos, por eso, aprovechó al máximo los minutos brindados por Jorge Fossati.

Mediante sus redes sociales, el cuadro donde juega el volante de la Selección Peruana, le dio cariño virtual mediante una publicación estelar cuando terminó el partido contra el cuadro de CONCACAF: “Grande Piero Quispe. Nuestro jugador fue titular en la victoria de la Selección Peruana vs la Selección de República Dominicana. Y anotó el tercer gol del partido”.

Arrancamos con la serie de respuestas de la gente cuando vio esa publicación en las redes sociales: “¡Pónganlo a jugar, que es buenísimo!”. “Si lo ponen en su posición natural, con las responsabilidades adecuadas, va a volar”. “El DT experto en todo lo tiene de banca, algo debe de saber”. “Si tan solo se diera cuenta Lema de lo que tiene. Ya corran a ese maestro de educación física”.

Otro grupo de hinchas fueron cargando más sus fuerzas contra el actual comando técnico: “PÓNGANLO A JUGAR EN SU POSICIÓN Y DEJEN DE COLGARSE UNA MEDALLA CUANDO NO HAN HECHO NADA”. “Su entrenador no tiene idea del jugador que tiene. Los comentaristas de sus partidos en su liga, menos”. “La importancia de ponerlo a jugar en su posición y no inventarle una como hace Lema, donde sus recorridos son bastante largos y por eso no luce”.

Pegándole completamente los seguidores de Pumas al entrenador de turno, quien parece no entender el juego de Piero Quispe: “Si tan solo Lema no escuchara a kikin y sus comentaristas que dicen que Quispe es malo”. “Que bueno que ya se van Salvio y el auxiliar de D.T. para aprovecharlo en su posición”. “Pero el técnico que tenemos, si es que se le puede llamar, lo tiene en la banca el cabr..”.

¿Cuál es la posición natural de Piero Quispe?

El jugador, cuando todavía estaba en Universitario de Deportes, destacó lo que fue su pico de rendimiento: “Estamos trabajando en el sistema que quiere el profesor para acomodarnos así en el campo. Me pone en mi puesto, de 10, y creo que lo hago bien. Creo que me estoy acomodando mucho mejor”. Piero Quispe respondió 2023 a la pregunta de todos los interesados.

¿Cuál es el valor actual de Piero Quispe?

Con camiseta de los Pumas creció muchísimo en valor de mercado, cuenta Transfermarkt. Está tazado actualmente en un millón ochocientos mil euros. Piero Quispe está ganando en todos los sentidos, su carrera profesional a nivel internacional recién está esperando. Lo cual termina siendo valioso y un apartado para estudiar, esperando que siga su curso ascendente.

¿Qué edad tiene hoy Piero Quispe?

El futbolista peruano, fichado esta temporada por los Pumas de la UNAM de la Primera División de México, tiene 22 años. Piero Quispe todavía viene dando sus primeros pasos como jugador internacional, por eso debe existir un poco de paciencia por lo que pueda hacer en el extranjero. El ex Universitario de Deportes se está haciendo un nombre.