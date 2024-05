Qué pasa si hoy Universitario gana, empata o pierde vs. Botafogo por la Copa Libertadores 2024

Universitario vs. Botafogo se miden hoy por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Enfrentándose este jueves 16 de mayo desde las 17:00 horas de Perú y 19:00 horas de Brasil, el partido es trascendental para el cuadro de Fabián Bustos pues su futuro está ligado directamente al resultado que se obtenga en el estadio Monumental de Ate en Lima.

Como se recuerda, Universitario cayó 3-1 ante Botafogo en Brasil por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Recordando ese negativo resultado, lo más probable es que el cuadro de Fabián Bustos tome recaudos y vaya de manera cautelosa ante el cuadro de Brasil. Quizá tomando una postura defensiva y apostando al contragolpe, Andy Polo y Segundo Portocarrero serán vitales.

Conscientes que tienen opciones de pasar a octavos de final de la Copa Libertadores 2024 si vencen a Botafogo, Universitario llega con opciones al estar en tercer lugar del Grupo D con 5 puntos, mientras que el cuadro de Brasil es segundo con 6 unidades, Junior es líder con 9 y último está Liga de Quito con 4 unidades.

Flores será titular ante Botafogo. (Foto: IMAGO)

Qué pasa si Universitario vs. Botafogo empatan por la Copa Libertadores 2024

Si Universitario empata ante Botafogo mantendrá intacta sus opciones de pasar a octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Pero, a su vez, tendrá que buscar su clasificación en la última fecha ante Liga de Quito. Jugando de visita en Ecuador, el resultado que obtenga ahí definirá si pasa a octavos, pelea por un cupo a la Copa Sudamericana 2024 o queda eliminado.

Qué pasa si Universitario pierde ante Botafogo por la Copa Libertadores 2024

Si Universitario pierde ante Botafogo, habrá quedado eliminado de la Copa Libertadores 2024. Lamentablemente para el cuadro de Edison Flores y Andy Polo, se quedarían sin margen a falta de un partido y solo pelearían contra Liga de Quito por ver quién gana su ticket por su ingreso a la Copa Sudamericana 2024.

Qué pasa si Universitario gana a Botafogo por la Copa Libertadores 2024

Si Universitario vence a Botafogo, habrá asegurado su ticket para pelear su ingreso a la Copa Sudamericana 2024 como opción fija, pero además estará segundo con 8 puntos y un triunfo ante Liga de Quito en la última fecha sellaría su pase a octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Además, una victoria del cuadro de Fabián Bustos elimina definitivamente a Liga de Quito del certamen principal.

¿Cómo ver Universitario vs. Botafogo por la Copa Libertadores 2024?

Universitario vs. Botafogo en vivo vía ESPN y online por Star Plus, juegan este jueves 16 de mayo por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Puedes seguir la transmisión en directo por ESPN, por internet por Star Plus y gratis en Bolavip con el minuto a minuto, el resumen completo y los goles del cotejo.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Botafogo por la Copa Libertadores 2024?

Universitario vs. Botafogo juegan este jueves 16 de mayo desde las 17:00 horas de Perú y 19:00 horas de Brasil. Chocando por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024, el duelo se verá en vivo vía ESPN, online por Star Plus y gratis en Bolavip con el minuto en minuto en directo.

Alineación de Universitario vs. Botafogo por la Copa Libertadores 2024

Universitario formaría ante Botafogo con: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jorge Murrugarra, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Gudes, Andy Polo, Segundo Portocarrero; Edison Flores, Alex Valera.