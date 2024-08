El momento que está viviendo ahora Universitario de Deportes, no es del todo malo, podría estar mejor, eso sí, todo es mejorable dentro del fútbol internacional. Más, si se trata de competir en la élite del deporte rey, planificando a mediano plazo, no solo al corto. Todos los caminos conducían a la vuelta de Raúl Ruidíaz en tienda merengue, pero lejos de que eso suceda, podemos decir que el cuadro merengue ya hizo todo lo posible por gestionar esta importante contratación.

¿Cuál es la estrategia de Universitario de Deportes para fichar a Raúl Ruidíaz?

Gustavo Peralta expone lo último realizado por el cuadro merengue hacia el jugador nacido en sus canteras: “Sobre Raúl Ruidíaz: ¿En Universitario ya dan por cerrado el tema en su intención de ficharlo? Consultamos en el club crema y esta fue la respuesta: “Hasta el 31 de agosto no”. Y es que desde el club crema mantienen su idea de contratarlo. “Es el único jugador que podemos sumar”, agregaron desde el área deportiva. Sin embargo, como se sabe, el tema se ha ido diluyendo en las últimas semanas”.

Raúl Ruidíaz ahora mismo no opina nada al respecto. Por eso, la “U” ya casi tira toda la carne al asador: “¿Cuál es la diferencia? Según indican, los años de contrato. Lo que busca uno y puede ofrecer el otro lado. Ahora, hay que dejar algo en claro. Hay un sponsor, sí, pero la actual administración considera vital cuidar la economía del club, ser respetables y cuidadosos con la recuperación financiera. Además, teniendo en cuenta que lo que se viene es el pago de la deuda institucional”.

Lo importante que podemos notar, es que estos ya son los movimientos finales de cara a un posible regreso de La Pulga al fútbol peruano, o su continuidad con camiseta del Seattle Sounders en la MLS de los Estados Unidos. No existen mayores certezas que las presentadas por el periodista de L1 MAX y PBO Campeonísimo. Hoy por hoy, la pelota parece estar en la cancha de Raúl Ruidíaz, quien en el año del centenario merengue, tiene a la mano la decisión final para su esperado regreso.

¿Qué dice Universitario de Deportes sobre Raúl Ruidíaz?

Hace poco, Antonio García Pye, mientras se celebraban los 100 años de Universitario de Deportes, confirmó que la oferta como tal fue presentada: “Tendrían que preguntárselo a Raúl. Él la propuesta ya la tiene. Hay un tema primero con su club. Hay que respetar las instancias. La ‘U’ no puede meterse ahí hasta que él no tenga las cosas claras. No puedo afirmar eso porque hay un tema contractual con Seattle. La casa de Raúl es la ‘U’”.

Raúl Ruidíaz jugando en Universitario de Deportes. (Foto: Twitter).

En la charla con RPP Noticias, el gerente deportivo merengue, fue muy claro y ya no entró en medias tintas sobre el caso del goleador que tanto adora el pueblo crema: “Nosotros hemos sido claros, hubo una conversación por parte de Manuel Barreto con Raúl y el tema es muy complicado. Primero tiene contrato con su club. Es lo primero, a partir de ahí se complica aún más todo, por un tema evidentemente económico. Es muy complicado”.

¿Cuánto es el salario actual de Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz, delantero peruano que juega en el Seattle Sounders de la MLS (Major League Soccer), tiene un sueldo anual aproximado de $2.2 millones. Esto lo coloca entre los jugadores mejor pagados de su equipo y de la liga estadounidense. Sin embargo, estas cifras pueden variar ligeramente dependiendo de bonos y otros acuerdos contractuales. Información publicada en el portal de transparencia del torneo en mención.