Alianza Lima y Universitario de Deportes disputaron una nueva edición del clásico peruano en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro terminó igualado. (0-0).

A raíz de este resultado último, comenzaron a salir muchas especulaciones, entre ellas la más sonada es sobre la destitución de Guillermo Salas como entrenador de los blanquiazules. Pero hasta ahora no se ha confirmado nada.

Sin embargo, entre todas estas informaciones, el periodista deportivo Richard de la Piedra lanzó una bomba al afirmar que algunos fichajes íntimos no pasaron por los exámenes médicos y que esto a la larga generaría consecuencias malas.

“¿Por qué en Alianza Lima nadie da la cara para hablar de las lesiones? A mí me han contado una información que me cuesta creerla. Que algunos jugadores no han pasado exámenes médicos en Alianza. Como ocurrió con Farfán, que lo negaron y meses después lo confirmaron. ¿Así trabaja Alianza? ¿Jugadores con lesiones, crónicos algunos, y que no les importa?”, indicó el comunicador en Fútbol en América.

En caso sea cierta esta información, para los meses de septiembre y octubre se podría notar el rendimiento de los fichajes que no se encuentren en óptimas condiciones.

Así marcha Alianza Lima en la tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2023

Alianza Lima ha disputado 5 partidos y se ubica en la posición 7 con 2 partidos ganados, 2 empatados y 1 perdido, con 3 goles a favor y 1 gol en contra.

¿Cuándo juega Alianza Lima su siguiente partido?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Trujillo el día sábado 29 de julio por la fecha 6 del Torneo Clausura y enfrentará a la Universidad César Vallejo en el estadio Mansiche.