Cuando a la Selección Peruana Sub-20 le va mal, siempre salen comentarios diversos, desde el malestar, situaciones incómodas y con mucho odio, pero con el desconocimiento repleto, a flor de piel. Hasta que alguien que estuvo dentro de un camerino y la cancha, dice la verdad absoluta. En este caso el Rei salió con todo a decir lo que siente cuando ve fallar a esta categoría de la manera en como lo hizo recientemente. Para Reimond Manco, no solo pasa por quienes hacen el esfuerzo de entrenar a diario. Hay un asunto más escondido, por así decirlo.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre la Selección Peruana Sub-20?

En una charla con RPP Noticias, el ex enganche de Alianza Lima, Unión Comercio, y otros clubes en el país mencionó sin pelos en la lengua, su opinión más dura: “Siempre cuando le va mal a una generación en un Sudamericano, volteamos a señalar a un culpable y es el técnico, no quiere decir que ‘Chemo’ no tenga responsabilidad, es el técnico y el técnico siempre asume la responsabilidad, pero lo que te comentaba, las ganas, el hambre, un jugador a esa edad da por vestir la camiseta de la selección, es un poco extraño ver jugadores que no se tiran de cara”.

¿Cuál es el gran problema en la Selección Peruana Sub-20?

Para Reimond Manco esto tiene un trasfondo que todavía no se tocó del todo. Y pasa casi siempre, por quienes toman las decisiones dentro de la cancha: “No sé qué está pasando, comienzan a ganar mucho dinero muy pronto y esa hambre que un jugador tiene que tener para ir a jugar un Sudamericano no la he visto en esta generación. La última vez que lo vi fue en la generación de (Jean) Deza, ‘Churrito’ Hinostroza y (Yordy) Reyna, que estuvieron cerca de clasificar a un Mundial, pero luego se ha ido diluyendo, faltan esas ganas y hambre”.

Reimon Manco jugando en la Selección Peruana. (Foto: Getty).

Para el popular, Tócame que soy realidad, pasa por un asunto de organización también. No se está cumpliendo con el proceso natural de crecimiento: “Cuánto tiempo duró el Torneo de Reservas el año pasado, cuatro meses o cinco meses, cómo sales a competir en un torneo que los chicos tienen más de 60 partidos en el año, no compites entrenando. Esto pasa también que existen muchos mediadores, representantes, que por abrirles las puertas a donde sale su marmaja, le cierran las puertas a muchos jugadores con talento, se ha vuelto una corrupción”.

¿Cuál es el valor actual de Reimond Manco?

Reimond Orangel Manco Albarracín después de varios años está sin actividad profesional en el fútbol. A los 34 años muchos pensaron que tendría un nuevo resurgir, porque al día de hoy no tiene un costo en el mercado según informa Transfermarkt. Atrás quedan las épocas de 2008, cuando pertenecía al PSV Eindhoven y llegó a costar 1 millón y medio de euros, según informa el portal. Lejos de ser alguien en competencia absoluta, es casi ahora un comentarista del deporte rey en diversos medios de comunicación.