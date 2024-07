Una de las piezas claves en Alianza Lima no quiso seguir en el cuadro íntimo. Pero desde la plana dirigencial aguantaron su decisión final.

Renunció por la intromisión del Fondo Blanquiazul en su trabajo y Alianza Lima no lo deja irse

De un momento a otro sus principios le señalaron el camino de salida, pero sus jefes no han permitido que esto pase dentro de Alianza Lima. Como profesional Bruno Marioni dio un paso hacia adelante con la renuncia presentada por un tema muy personal. Sin embargo, los encargados de hoy administrar al equipo del pueblo, le dijeron que no, porque hay planes por cumplir, y de alguna manera u otra lo necesitan para ejecutar determinaciones puntuales.

¿Por qué Alianza Lima no aceptó la renuncia de Bruno Marioni?

Cuando todos creían que Bruno Marioni no estaba más, salió Radio Programa del Perú a contar una verdad diferente: “Cambio de decisión. Alianza Lima decidió no aceptar la renuncia de Bruno Marioni como director de Fútbol Profesional. RPP Deportes pudo conocer que el actual administrador del cuadro de La Victoria, Rafael Medina, no aceptó que el directivo argentino salga del club y, por ahora, sigue evaluando perfiles para el nuevo técnico del primer equipo”.

Donde expone el medio de comunicación radial, que todo esto se dio por la situación que se volvió compleja. Después de negarle la elección del director técnico argentino, un viejo conocido suyo: “Como se recuerda, el exfutbolista habría presentado su renuncia el último domingo tras la negativa de la directiva de llegar a un acuerdo con técnico Cristian Díaz, quien habría renunciado a Deportivo Morón para —justamente— llegar a tienda blanquiazul”.

Entonces, podemos dar por descontado que hoy hay mayores certezas sobre el futuro de Bruno Marioni: “A pesar de ello, RPP Deportes pudo confirmar que la administración blanquiazul revirtió el acuerdo y Díaz no llegará al club íntimo. Pero eso no es todo. También se pudo saber que Alianza Lima se tomará un tiempo para elegir al nuevo entrenador, por lo que no se presentará ante del encuentro frente a Comerciantes Unidos, como se tenía previsto”. Entonces, lo veremos por la señal de (Disney+) con asuntos directivos.

Bruno Marioni exponiendo en Alianza Lima. (Foto: Twitter).

¿Qué dice Alianza Lima sobre el presente de Bruno Marioni?

En un comunicado tiempo después, el cuadro blanquiazul anunció: “El club continúa evaluando las mejores alternativas para la elección de un nuevo comando técnico que cumpla con el perfil profesional y humano, acorde con nuestros valores institucionales. El objetivo es culminar este proceso de manera asertiva, en el que la inmediatez vaya de la mano con la necesidad de lograr los estándares profesionales que Alianza Lima exige. Esta decisión la daremos a conocer a la familia blanquiazul por nuestros canales formales de comunicación”.

¿Cuál será la función de Bruno Marioni en Alianza Lima?

Dejando en claro que continuarán trabajando en búsqueda de la excelencia del Club Alianza Lima, para salir campeones al final de la presente temporada: “Como corresponde, este proceso de selección viene siendo liderado por el área deportiva a cargo de nuestro director de fútbol, Bruno Marioni, continuando con el proyecto deportivo planteado para este 2024 y con el firme objetivo de salir campeones del presente torneo”.

Ahora solo queda saber si van a buscar un nuevo entrenador, a diferencia de Mariano Soso, Pablo Bengoechea, o el propio Cristian Díaz. La idea es que no equivoquen más ese tipo de elecciones en Alianza Lima, ya que resta poco tiempo para el término de la presente temporada. Y obviamente, no quieren que haya una crítica masiva al término de la misma, si no logran ganar el título nacional en el centenario de Universitario de Deportes.