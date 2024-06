El corazón de muchos compatriotas, con estas declaraciones, se romperán y está bien, porque son procesos de la vida. Pero vamos a lo más importante, el Tigre que tan feliz hizo a todo un país habló en la previa del partido entre Chile vs. Argentina por Copa América 2024. De forma indirecta reflexiona sobre su presente y pasado, en este último ámbito no existe el Perú. Nos daremos cuenta en sus frases que te la mencionamos a continuación.

¿Ricardo Gareca se olvidó completamente del Perú?

Ricardo Gareca expuso lo que difícilmente pasará como algo silencioso en Perú. Porque los hinchas lo aman de todo corazón, y lo que menciona acá El Tigre, es bastante doloroso en todo sentido: “Tengo gente amiga y familia argentina, pero mi familia viene y se pone la camiseta de Chile en el estadio. No cambia nada la nacionalidad, eso se lleva en la sangre, pero hoy ellos me desean que me vaya bien”.

¿Por qué Ricardo Gareca se encariñó rápido con Chile?

Como lo mencionó antes, el entrenador argentino, hoy en la Selección Chilena, se quita el cariño hacia el Perú, más ahora, cuando estará chocando contra Argentina por Copa América 2024. Ese es el pensar del entrenador ex Universitario de Deportes: “Soy un profesional y estoy totalmente enfocado en la selección. Doy todo dentro de mi faceta, aunque eso no significa que no sea un partido especial para mí”.

Nos damos cuenta con todo lo anterior, que el discurso de respeto y cariño hacia el Perú como país, pasa a un segundo plano. Porque ahora mismo le importa mucho más su trabajo, la nación donde lo contrataron y demás. Al punto de que su familia se interiorice muy rápido con el universo Mapocho. Entonces, a nosotros, los hinchas, nos queda abrazar la idea de que no estará más, junto al concepto de que no lo veremos por estas tierras en mucho tiempo por delante.

Ricardo Gareca enfrentando a Perú. (Foto: IMAGO).

Sobre el próximo duelo de Copa América, Ricardo Gareca expone lo que será chocar contra su país de nacimiento: “Siempre es especial enfrentar a Argentina, no es enfrentar a cualquier selección. Más allá de la importancia de Argentina en sí, de lo que representa, para mí siempre, lógicamente, que es especial, no son enfrentamientos comunes. Así que lo vivo, sí, intensamente, por supuesto, totalmente enfocado en la selección de Chile, pero bueno, son partidos especiales”.

¿Cómo analizó el partido contra la Selección Peruana?

El Tigre, fuera del amargo empate contra Perú, sabe que debe hacer las cosas de forma correcta, si se quiere evitar problemas a mediano plazo: “A los muchachos los veo muy bien, la verdad, o sea, más allá de que después del partido uno tenía aspiraciones de poder arrancar la Copa con un triunfo, pero no se pudo, siempre los début son muy complicados, Perú es muy complicado también, así lo ha demostrado desde el 2011 que viene metiéndose en las finales o en los tramos finales de la Copa”.

Además, explica lo que es jugar la Copa América como tal, base su experiencia en la Selección Peruana antes, hoy lo vive a flor de piel con La Roja, con quien tiene poco tiempo de trabajo: “Entonces siempre son complicados los inicios, pero anímicamente más allá de la percepción que pudiste haber tenido del estado de ánimo, que lógicamente no era lo que vinimos a buscar, están totalmente recuperados ya”.