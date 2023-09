Ricardo Gareca y su enorme deseo de regresar muy pronto a ex conjunto: "Me gustaría algún día"

Volver a los lugares donde fuiste feliz debe ser de las frases más repetitivas en la historia de la humanidad. Ricardo Gareca es un profesional a carta cabal y nunca se le vio tan emocionado con ciertas oportunidades, recordando con la finalidad de repetir algunos aspectos.

El Tigre podría usar ese popular refrán, pero no es que lo haya utilizado en esta oportunidad. El director técnico argentino tuvo una charla exclusiva con Deportivismo, agencia de noticias del Ecuador, donde recordó su paso fugaz por un gigante del continente.

Mediante una declaración invitada al recuerdo, el ex seleccionador nacional de Perú expresó su paso antes de La Blanquirroja: “Brasil es un país maravilloso, es increíble cómo me trataron, me hicieron sentir muy bien, me gustaría algún día poder regresar al país, estoy muy agradecido”.

Confesando también su motivo principal para hoy no tener chance de trabajar, luego de un paso poco auspicioso con el equipo de sus amores, Vélez Sarsfield: “Por el momento no voy a dirigir. Voy a esperar a que comiencen las Eliminatorias, a ver cómo van las selecciones”.

Sosteniendo como cierra, que pronto podrá calzarse un buzo deportivo: “Voy a viajar a Europa, estoy viajando bastante para ver entrenamientos, no solo a nivel de clubes, sino que posiblemente presencie el partido Argentina vs. Ecuador, así que bueno, en estos momentos me agarra mas que nada para ir capacitándome cada vez más para el próximo desafío que se me presente, más que nada el próximo año”.

