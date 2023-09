Real Madrid y Unión Berlín abrían la jornada de miércoles en una UEFA Champions League que sigue adelante y donde los Merengues buscaban los primeros tres puntos de un Grupo C donde también se encuentran Napoli y Sporting Braga. Ante los alemanes, un debutante más en la Orejona, se repitieron prácticas que ya son costumbres en los madridistas donde Jude Bellingham volvió a ser figura. Otra vez, Hey Jude de los Beatles se tomó el Bernabéu.

Regresaba el fútbol a una capital española donde LaLiga había sido hasta aquí el único punto de combate para un Real Madrid que como en cada temporada, pone sus ojos en una Champions League que supone el máximo objetivo. Carlo Ancelotti convocó a todos los disponibles de cara a una batalla frente al Unión Berlín donde llegarían las primeras grande rotaciones de la temporada.

Europa es Europa para los Merengues y esto se notó desde el primer minuto.

Frente a más de 5.000 alemanes que coparon toda la capital española, la afición del Real Madrid volvía a citarse con un torneo donde su última presentación suponía aquel 0-4 ante Manchester City y Pep Guardiola en el Etihad. Antes del derbi, se buscaba seguir con pleno de victorias.

Video: Aquí “Hey Jude”, el nuevo himno que suena en el Santiago Bernabéu

Pero la noche no empezaba ni mucho menos fácil. La ausencia de ocasiones a lo largo de toda la primera mitad, sumado a un gran planteamiento defensivo del Unión Berlín, cortaron de lleno a un Real Madrid que no sería hasta la segunda mitad que realmente se metería en el choque. Los palos de Rodrygo y Joselu en apenas 17 minutos, viva muestra de las dos caras del equipo de Ancelotti. Los segundos pasaban y aunque costase creerlo, el Rey de Europa no podía con el debutante.

Pero apareció el hombre de los goles importantes, el futbolista que ya es ícono y que por encima de todo, revienta una vez más la portería rival para salvar los muebles a sus compañeros. El tanto de Jude Bellingham desataba la locura en un Bernabéu donde otra vez y tras gritar su tanto, se escuchó la adaptación de la grada Merengue al tema Hey Jude de los Beatles para celebrar con su nuevo talismán. Reventó el coliseo blanco con un tema que no sonará por última vez.

¿Cuántos goles tiene Jude Bellingham en Real Madrid?

Llegó a Real Madrid este verano a cambio de 103 millones de euros que Real Madrid pagó a Borussia Dortmund, su último club. Ahora, Jude Bellingham es figura absoluta del mediocampo de Carlo Ancelotti. En seis partidos jugados con los Merengues, lleva anotados seis tantos.

¿Cuándo se juega el próximo partido del Real Madrid?

Real Madrid inició la campaña en LaLiga de España con cinco triunfos y acaba de debutar con buen pie en la Champions League ante Union Berlin. Ahora, aguarda por el próximo derbi ante Atlético de Madrid, que se disputará este domingo 24 de septiembre en el Metropolitano.