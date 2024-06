Qué curioso cuando en las redes sociales se ven comentarios como tales, sin encontrar mayor contexto sobre un asunto polémico. En este caso nos vamos a referir al caso de Rodrigo Ureña quien hasta hace poco estaba muy tranquilo. Pero según algunos genios, su entrevista reciente está relacionada con Ricardo Gareca, pero lejos de eso, acá te pasamos el detallado sobre esta situación.

En una charla con ESPN Chile, El Pitbull merengue soltó una frase fuerte: “Voy a ser supersincero. A nosotros nos pasa mucho en Chile que llega cualquier argentino o cualquier uruguayo y se le idolatra a las dos semanas. En Colombia, me tocó superdifícil, muy complicado. Es un fútbol nacionalista y, obviamente, lo mismo pasa acá en Perú. No es fácil. Te toca pelearla, te toca remarla y uno con su fútbol y sus características, tiene algo distinto, y eso empezó poco a poco a llegar a la gente”.

Rodrigo Ureña explicó que es una percepción personal, sin señalar a nadie: “En un principio también fui criticado. Con trabajo y mucho esfuerzo pude revertirlo tanto acá como en América de Cali, que es un club muy grande. Salir campeón el primer año fue difícil. Allá hay siete equipos grandes. He jugado muchos torneos internacionales… ¿Ocho Copa Libertadores? Eso me avala en mi forma de ser y de jugar”.

Sobre si está en capacidad de jugar en la Selección Chilena, contó que su momento más cercano fue antes: “Hubo un contacto después del partido de Copa Libertadores con América de Cali contra Universidad Católica, ahí se comunicó Reinaldo Rueda con mi técnico Alexander Guimaraes para saber mi situación, pero luego viene el tema del COVID que al poco tiempo todos nos quedamos encerrados. Eso fue lo más cercano que estuve de la selección”.

Rodrigo Ureña jugando en Universitario de Deportes. (Foto: IMAGO).

De la misma manera, recordó que hace poco en Universitario de Deportes, estuvo cerca de por lo menos ser visto más de cerca en el equipo de todos para los chilenos. Pero no pasó a mayores, según Rodrigo Ureña: “De ahí, sinceramente no tuve ningún acercamiento ni llamado a excepción que acá, en Universitario, me dijeron que había entrado en prelista de selección por unos correos de reservación de jugador, pero solamente eso”.

¿Cuánto vale actualmente Rodrigo Ureña?

Por el lado de Rodrigo Ureña, es una realidad absoluta, porque con la renovación de tres años. El volante chileno a sus 31 años está tazado en 850 mil euros, según Transfermarkt. Demostrando que el tiempo no pasa en forma negativa y compite al más alto nivel en un conjunto como el merengue a nivel continental.

¿Rodrigo Ureña debe ser convocado en la Selección de Chile?

Fabián Bustos destacó que le haría muy feliz verlo al Pitbull con el combinado patrio de su país. Un orgullo absoluto en todos los sentidos sin duda alguna: “Podría ser, tiene un nivel muy importante, una dinámica y una entrega, es de lo que más corre por lo general en los partidos, más de 10 kilómetros por partido”.

¿Qué dice Fabián Bustos sobre Rodrigo Ureña?

El entrenador de Universitario de Deportes destacó lo que ha sido este año con Rodrigo Ureña como referente en el plantel. Todo lo que se nota en la cancha, es tal cual, no existe ninguna diferencia. Es más, hasta lo siente mucho mejor: “Lo habíamos visto, lo habíamos analizado, no me ha sorprendido, me ha ratificado lo que veíamos en la pantalla.