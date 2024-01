¿Alianza Lima puede tener un día tranquilo? Pregunta difícil de responder, porque en cada momento aparecen novedades al respecto de problemas o polémicas internas. Esta vez el periodista Horacio Zimmermann fue bastante cauteloso en su canal de YouTube. Donde explicó lo que habría pasado entre El Pirata y el León, jugadores del cuadro íntimo.

En una de sus últimas entregas dentro de su canal personal, el periodista de Movistar Deportes expuso lo que pasó según su conocimiento: “En el medio, no hay que olvidar, por ejemplo, que en el 2023 la relación Carlos Zambrano y Hernán Barcos se rompió. ¿Por qué? Que lo diga Zambrano, que lo diga el mismo, Barcos. Yo no lo sé. El porqué, no lo sé, pero hay muchas voces que cuentan, incluso hasta se llegaron a pechar”.

Ahí podemos entender quizás cómo se pasó tan rápido de la alegría, a la distancia. Recordemos que a principios del 2023, se les veía muy cercanos a Hernán Barcos y Carlos Zambrano, pero con el pasar del tiempo pareciera que tomaron caminos diferentes. Ahí podríamos anexar lo que menciona el periodista deportivo. Donde Alianza Lima una vez más sale perdiendo.

No dice su fuente, como es evidente en todo periodista, pero la deja picando. Ahí Horacio Zimmermann se protege afirmando que antes El Pirata tuvo duelos personales con otro futbolista considerado como ídolo: “Las voces que hablan son las que están dentro. Barcos tenía su grupo y Zambrano tenía el suyo, como pasó con Jefferson Farfán en su momento con Barcos”.

Ahora, se pone en la posición del Káiser, de cómo se sentiría en este momento: “Debe ser una gran derrota para Zambrano, porque el club de tus amores se quedó con quien tuviste un problema, que demostró no solo a nivel futbolístico, sino global, profesionalismo, comportamiento, siendo cinco años mayor, lo que no pudo hacer el ‘Káiser’ habiendo nacido para jugar en Alianza, siendo hincha”.

Carlos Zambrano vino a Alianza Lima a cumplir un sueño como tal, y ahora está apartado de todo proyecto deportivo en Matute. Con o sin razón, es bastante llamativo todo eso: “¿Cómo se debe sentir con que eligieron a Barcos y se deshicieron de él teniendo contrato? La decisión la tomó Alianza y la comunicó Marioni en conferencia de prensa. Debe haber sido un golpe duro, muy duro”.

¿Cuál es la actualidad de Carlos Zambrano en Alianza Lima?

El ex defensor de Boca Juniors se encuentra trabajando en soledad. Se puede ver por sus redes sociales, como está entrenando en un gimnasio o haciendo doble turno por su parte. Carlos Zambrano no está con el plantel principal de Alianza Lima, y el rumor de la pelea con Hernán Barcos, parece tomar mayor fuerza.