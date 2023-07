Tuvo un primer semestre sin minutos en Racing Club de Avellaneda y esto disparó el deseo del delantero peruano Paolo Guerrero de dejar el club en busca de continuidad en otra institución. Este miércoles desde Argentina dan información sobre el futuro del futbolista.

Rubén Capria, manager de Racing, conversó con Equipo F de ESPN sobre el mercado de pases de la Academia y fue directo en responder sobre la situación del goleador de 39 años.

“Todas son apuestas. El muy joven es un riesgo, ver cómo va a reaccionar, y después, obviamente un tipo con la jerarquía y la calidad innegable de Paolo, es ver cómo está, cómo lo podés poner y acondicionar para que esté lo mejor posible. Tuvo un par de problemitas chiquitos, después viajó con la Selección de Perú a Japón. Es prematuro para hacer un diagnóstico”, dijo repasando el inicio de ciclo.

A pesar de no contar para Gago como estelarista y el malestar del jugador Capria afirmó que “por ahora sigue” en el plantel, y opinó que está “bien” que al jugador le duela no jugar mientras ese dolor no se transforme en una tormenta. “Por supuesto que es competitivo y quiere jugar. Entrena siempre, no se bajó nunca de un entrenamiento”, continuó.

Mientras tanto en Perú vinculan a Guerrero como posible refuerzo de Alianza Lima, aunque un factor condicionante sea el deseo del jugador de seguir disputando torneos internacionales algo que el blanquiazul no consiguió tras quedar último en Libertadores.