Carlos Zambrano cerró una temporada para el olvido en Alianza Lima, entre lesiones, bajos rendimientos, y ausencias en partidos claves. No logró la meta principal, la cual basada en sacar al equipo íntimo campeón desde su posición como principal referente. Todo lo contrario, nada de eso terminó pasando. Al día de hoy es punto de críticas por su pésimo estado.

La prensa no se calla nada, y esta vez Coki Gonzáles fue durísimo con El Káiser en su programa de YouTube: “Hoy no es un buen momento de Carlos Zambrano. No jugó una buena final, tiene responsabilidad en el gol de ‘Oreja’ Flores y, además, él no está bien físicamente. El promedio que un futbolista debería tener en pliegues es entre 45 y 50. Zambrano tiene 90 de pliegues. No está bien”.

No se guardó absolutamente el popular periodista de Latina Televisión, quien expuso los números deficientes del León este año con camiseta del conjunto blanquiazul: “Alianza Lima fue a la altura en 9 ocasiones como todos los equipos del medio local, este año. Carlos Zambrano disputó un solo cotejo, fue ante Deportivo Binacional y apenas estuvo en campo cinco minutos”.

Carlos Zambrano al día de hoy está enfocado en lo que serán las Fechas FIFA definitorias de 2023, donde la Selección Peruana enfrentará a Bolivia y Venezuela. Atrás queda el trago amargo de Alianza Lima, donde quedó en claro que no está en su mejor nivel. Tanto desde lo físico, como también lo que corresponde al juego como tal, y los hinchas siempre se lo mencionan, cada vez que pueden.

Volviendo un poco al tema principal, planteado por Coki Gonzáles, es importante decir que la medición de pliegues, que señala el comunicador social, significa la grasa corporal. La cual aumenta por un estado actual, poco profesional, y el ejercicio mínimo, el cual se nota más en los futbolistas del más alto nivel.

Después, su rendimiento en la altura general ante equipos de Liga 1 casi no estuvo, por eso no se debería ver en el papel a Carlos Zambrano esta tarde contra Bolivia en La Paz. Pero todas las informaciones indican que el ex Boca Juniors de Argentina estará junto a Alexander Callens en la faceta defensiva. Veremos si es una decisión acertada o un error clamoroso de Juan Reynoso. Otro más en su vida reciente como seleccionador nacional.

¿Cuántos partidos jugó esta temporada Carlos Zambrano en Alianza Lima?

Por Liga 1 se hizo presente en 20 oportunidades, y anotó dos tantos. A su vez, recibió 5 tarjetas amarillas y una expulsión, en su debut jugando el clásico contra Universitario de Deportes. Después, la Copa Libertadores vio presencia del León en 5 cotejos, donde no anotó goles y se llevó dos amonestaciones.