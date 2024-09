Lastimosamente, las novedades en la Selección Peruana no son las mejores. En este caso, se trata de un jugador considerado por Jorge Fossati.

Dolor de cabeza en la interna de la Selección Peruana de cara a lo que será el partido de mañana contra Ecuador. El equipo de todos estaría perdiendo a uno de los jugadores más cercanos y conocidos por el profesor Jorge Fossati. Quien estaba destinado a ser una pieza clave en el partido a jugarse en Quito. Aunque hay una leve chance de que sea considerado como apto, los tiempos son demasiado justos, de cara al inicio de la nueva fecha por Eliminatorias Sudamericanas.

¿Quién es la baja en la Selección Peruana contra Ecuador?

América Televisión adelantó la bomba mediática dentro del universo de la Selección Peruana. Demostrando que hay un pendiente a esperar en el aspecto médico: “¡Alerta blanquirroja! El volante de Universitario de Deportes, el polifuncional Andy Polo, no terminó las prácticas en el Nacional previo al viaje a Ecuador, donde la selección peruana enfrentará a los norteños por la octava jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026”.

En este momento es una incertidumbre absoluta lo que está pasando con La Blanquirroja y el jugador de Universitario de Deportes. Quien parecía ser una opción clara para el planteamiento en altura: “Polo aqueja molestias en la pierna derecha tras los entrenamientos con la ‘Bicolor’. El cuerpo médico ya anda al tanto de sus males y verán la forma que pueda estar disponible para el duelo en Quito. ¿Viajará con la delegación?”.

La alineación titular no tenía a Andy Polo como un jugador considerado como inicialista, pero si era una carta de reemplazo seguro por esa banda derecha donde participaría Luis Advíncula. Siendo esto una mala noticia para el jugador ex Millonarios de Colombia y Portland Timbers en la MLS. Aunque, no debería pasar a mayores una ausencia del capitán merengue, porque también está Oliver Sonne esperando su momento perfecto para tomar acciones competitivas.

¿Cuál será el once titular de la Selección Peruana vs. Ecuador?

El Diario Líbero se la juega como siempre, y expone cómo estará jugando la Selección Peruana en Quito contra Ecuador. El once titular según el medio de comunicación partirá de esta manera, para tener en cuenta lo que se menciona acá: “Pedro Gallese, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Renato Tapia, Wilder Cartagena, Luis Advíncula, Marcos López, Sergio Peña, Gianluca Lapadula, Álex Valera”.

¿Cuánto vale actualmente Andy Polo?

Dentro de la actualidad, notamos cómo le está yendo a Andy Polo dentro del ambiente deportivo nacional. La rompe con la “U” y por eso Transfermarkt lo presupuesta al mercado internacional en un millón de euros aproximadamente. Llegando a costar 2 millones de euros en su momento, cuando jugó en el Portland Timbers en la temporada 2020. En la Selección Peruana podría potenciar aún más sus números, pero debe ganar minutos oficiales.

Andy Polo en la Selección Peruana. (Foto: Twitter).

¿Cuánto gana Andy Polo en Universitario de Deportes?

Andy Polo gana 14 mil dólares en Universitario, aproximadamente. Llegando la información a través de Transfermarkt, el extremo renovó en diciembre del 2023 hasta diciembre del 2025 y se llevará alrededor de 300 mil dólares si cumple toda su unión. En caso, cambie su contrato con el cuadro merengue, seguro su sueldo irá en ascenso por todo lo que le entrega al conjunto crema en la cancha. Se lo tiene bien ganado según sus propios hinchas.