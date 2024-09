Si no fue el mejor jugador de la Selección Peruana en cancha contra Colombia, pega en el palo sin duda alguna. Sergio Peña se puso el overol a la hora de competir ante el cuadro cafetero este último viernes por la noche en el Estadio Nacional de Lima. El volante estuvo dulce, sacrificado, y fino con la pelota, lo cual terminó siendo varios puntos a favor del combinado patrio. Por ende, se le debe destacar su trabajo como tal.

¿Qué mensaje le dio Sergio Peña a Jorge Fossati?

Por eso quizás en la última conferencia de prensa, dejó un mensaje para Jorge Fossati pensando en Ecuador: “No sé si el martes voy a estar de titular, pero me siento importante en la selección como todos mis compañeros, juegue o no juegue, eso es algo que tenemos presentes: estamos unidos, que estamos tranquilos, porque a pesar de que no sean los resultados como queremos, entregamos el máximo. Sea titular suplente o esté en la tribuna, mi entrega por la selección va a ser donde me toque estar, pero tanto yo como mi compañero vamos a dar el 100%”.

Podríamos entender que está destacando su presente dentro de la Selección Peruana, haciéndose notar por su último rendimiento y redoblándolo con palabras bastante elocuentes. Ya dependerá de cómo lo pueda tomar Jorge Fossati, sí como un llamado de atención para que sea considerado Sergio Peña, o es hasta un reto de jugador a entrenador para poder gestionar su titularato ante un equipo como el ecuatoriano. Interesante lo que pueda salir de esta afirmación del enganche del Malmo en Suecia.

¿Las críticas afectaron el presente de Sergio Peña?

Yendo por esa línea, cuando se le preguntó a Sergio Peña sobre su partido contra Colombia, se mostró tranquilo y sin nota aprobatoria porque él siempre está enchufado, mencionó. Callando a muchos de sus críticos, por actuaciones pasadas: “Muchos se sorprenden por el partido que hice ante Colombia, pero en lo personal yo no me sorprendo. Vengo jugando en mi club, vengo jugando Champions, voy a jugar Europa League”.

Es más, continuando en el mismo sendero. Sergio Peña dio la clave de su presente positivo, con camiseta del equipo de todos: “En algún momento me ponía a analizar las críticas, hasta por ahí responder, pero hoy en día solamente me enfoco en mi trabajo. Después de este partido he recibido elogios, pero sé que esos elogios pueden cambiar de un día para el otro, porque así es el fútbol, en nuestro país se está acostumbrando a eso”.

¿Cómo le jugará la Selección Peruana a Ecuador?

De la misma manera, le dejó un mensaje a Ecuador, dando detalles de cómo estaría formando Perú en su visita a Quito este martes 10 de septiembre por la tarde: “Nosotros vamos a salir a ganar el partido, sea en la altura y de visita. Lo que necesitamos nosotros es ganar los partidos y que mejor momento que el martes que es el partido más próximo para demostrar que somos capaces de salir de esta situación y que vamos a dar pelea hasta el final”.

Sergio Peña jugando en la Selección Peruana. (Foto: FPF).

Finalmente, expuso lo que sienten sus compañeros en este momento, a horas del partido por Eliminatorias Sudamericanas: “Somos 11 jugadores, todos tenemos una responsabilidad y la máxima responsabilidad es posicionarnos mejor en la tabla, sacar los resultados adelante y eso se logra con trabajo, haciendo como hicimos el último partido que creo que, por ahí muchas personas no coinciden, sentí que fuimos superiores a Colombia”.