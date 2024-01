Universitario de Deportes da el golpe en la mesa, dándole la contra a todos los periodistas que fueron soltando nombres del último refuerzo del exterior. Se trata de Segundo Portocarrero, el famoso fichaje reciente. Futbolista nacido en Ecuador, con experiencia importante en su mercado local. Reventaron las redes sociales del conjunto estudiantil.

Así fue la presentación de la “U” para con su nuevo jugador: ” 𝗘𝗟 𝗠𝗔́𝗦 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢́𝗡 𝗧𝗘 𝗗𝗔 𝗟𝗔 𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗜𝗗𝗔 El ecuatoriano Segundo Portocarrero es nuevo jugador de Universitario de Deportes y será parte de nuestro centenario. ¡A dejar la piel por estos colores!”. Generando una ola de comentarios por todo lo que significa este nombre, el cual nadie tenía en teoría. Solo la administración temporal al parecer.

Fabián Bustos, como bien mencionó en entrevistas pasadas, estaba esperando al último jugador considerado como refuerzo de jerarquía. Es alguien que tiene mapeado en su registro como entrenador principal. Por eso llega, para darle variantes al equipo merengue, que no se vio tan bien dentro de los últimos partidos. Gestión deportiva, ante todo, por encima de los nombres, al parecer.

Gustavo Peralta entrega más detalles sobre este refuerzo de último momento. Información importante para los hinchas: “El ecuatoriano Segundo Portocarrero, lateral y extremo por izquierda, es el nuevo refuerzo de Universitario de Deportes. Es el sexto extranjero. Tiene 27 años y proviene del Barcelona de Ecuador que lo presta a la U por todo el 2024. Fabián Bustos lo conoce muy bien”.

¿Quién es Segundo Portocarrero y por qué llega a Universitario?

La pregunta es bastante sencilla de responder porque se ha hecho un nombre en su país. Segundo Portocarrero nació en Esmeraldas, la famosa ciudad donde nacen varios futbolistas de calidad. Nació el 15 de octubre de 1996, hoy con 27 años cuenta con una experiencia superlativa en varios clubes de la primera división en su país. La característica principal de su juego, es la velocidad y el buen trato de balón.

¿En qué equipos jugó Segundo Portocarrero?

Si nos vamos hasta el principio de su carrera en 2014, encontramos diversos clubes. Universitario de Deportes será su primera experiencia en el exterior. Siempre jugó en Ecuador, en conjuntos como: C. S. Emelec, Guayaquil City, Deportivo Cuenca, Delfín S. C., Macará, Orense S. C., y ahora último en el Barcelona S. C.

¿Cuál es el valor en el mercado de Segundo Portocarrero?

Tal como presenta el portal especializado en fichajes, Transfermarkt, el volante o lateral por izquierda está tazado en medio millón de euros. Y tendrá contrato por toda la temporada 2024 en el fútbol peruano. Su pico más alto en valor de ficha, fue la temporada pasada, cuando jugó en el Barcelona. Entonces, podemos entender que viene con un excelente presente.