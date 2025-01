La vida dentro del fútbol profesional es muchas veces caprichosa en el sentido competitivo. No te deja trabajar y estar en comunión con el buen rendimiento, por ciertos factores, por eso tienes que irte sin pena ni gloria. Eso le estará pasando próximamente a un jugador que ya fue despedido por Alianza Lima en sus redes sociales. Pero eso no queda ahí, no es que retrocede en su exigencia personal. Todo lo contrario, dará un salto de calidad absoluta, porque afuera confían en lo que pueda darle este artillero internacional.

¿Qué jugador se va de Alianza Lima al extranjero?

El informe llega gracias a la cortesía de Panamá Gol, que expone lo que pasará con este jugador ex Alianza Lima. Quien llegó con toda la responsabilidad de anotar goles en un grande del fútbol peruano. Pero ahora, tendrá un reto mucho más grande. Donde su cuota de anotaciones, se verá más presionado porque se trata de un gigante internacional: “Con José Fajardo fuera de los planes del América de Cali, el club colombiano ahora centra su atención en otro jugador panameño que estaría cerca de concretar su fichaje”.

¿Por qué se marcha Cecilio Waterman al América de Cali?

El popular Aquaman estará probando suerte si no pasa nada extraño en el conjunto que supo ganar la Merconorte en la década de los noventa. Dejando atrás su estancia dentro del equipo del pueblo, para estar en El Diablo de Colombia: “Con la intención de reforzar su ataque, el equipo que ha sido subcampeón de la Copa Libertadores en cuatro ocasiones está a punto de concretar el fichaje de Cecilio Waterman. El delantero panameño, que aún pertenece a Alianza Lima de Perú, ya se despidió del club peruano”.

Don Cecilio según cuentan especialistas locales, estará llevando la camiseta goleadora del América de Cali. Buscará con bastante afán, encontrar la regularidad que no tuvo en Alianza Lima de Perú, por eso confían Los Escarlatas en su talento como delantero: “De acuerdo con el periodista colombiano Pipe Serra, existe un acuerdo verbal entre Waterman y el nuevo club, por lo que su incorporación sería cuestión de horas. Solo falta que el jugador complete con éxito los exámenes médicos para oficializar su firma y posterior presentación”.

Cecilio Waterman celebrando un gol en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima).

¿Cómo le fue a Cecilio Waterman en Alianza Lima?

Ahora, como bien sabemos, el atacante panameño no rindió en la Liga 1 por un tema bastante especial. Nada que él haya buscado a la prepotencia: “El 2024 no ha sido el mejor año para Waterman, quien pasó gran parte del segundo semestre fuera de las canchas debido a una lesión muscular que sufrió antes de la Copa América, además de una fractura en el hombro que lo dejó al margen de varios encuentros. A pesar de estos contratiempos, participó en 22 partidos entre su club y la selección, anotando un total de cinco goles”.