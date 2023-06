Golpeados por la derrota sufrida ante Athletico Paranaense, Alianza Lima cerró su participación internacional con una caída 3-0 en Brasil. No teniendo chances de seguir en la Libertadores, y terminando con sus opciones a Sudamericana, Hernán Barcos lamentó el presente íntimo.

Quizá más dolido pues en algún momento estuvieron primeros del grupo G de la Libertadores, la tabla dice que ahora Alianza solo sumó 4 puntos en total.

No esperando este desempeño en el torneo internacional, Hernán Barcos salió al frente y habló con la prensa.

Referente de Alianza, el delantero solo atinó a dejar en claro su tristeza y reafirmó su fuerza para salir tricampeón, el gran objetivo del año.

En ese sentido, el atacante se paró ante las cámaras tras su regreso a Lima luego de la derrota sufrida en Brasil.

EL LAMENTO DE BARCOS POR SITUACIÓN DE ALIANZA

“No esperábamos terminar así. Sabíamos que sería difícil, pero son cosas que pasan. Ahora toca dar vuelta a la página y seguir trabajando buscando el tricampeonato”, declaró Hernán Barcos.

Siguiendo con el análisis, el delantero respondió a la pregunta esperada: “si era o no fracaso la participación de Alianza“.

“Depende cómo lo miremos, sí porque no clasificamos y teníamos equipo para pelear un poco más”, empezó Barcos.

Luego, explayándose en la información, habló sobre la situación que vivió Alianza a lo largo de la Libertadores.

“No me gusta dar excusas, pero tuvimos problemas en el medio que no nos permitió dar más: lesiones, tuvimos muchos jugadores importantes fuera, pero no es excusa, aunque creo que pudimos dar un poco más”, continuó el ‘Pirata’.

Alianza ahora enfocará todas sus fuerzas en lograr el tricampeonato, situación que hasta el momento es más que viable pues ganó el Apertura y está primero ahora mismo en el Clausura.