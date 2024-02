Hernán Barcos lo sacó de Alianza Lima y amenazó a Carlos Zambrano de no ir a entrenar

Desde Alianza Lima se tomó la determinación que cualquier jugador lejano a lo que se considera ideal, sería apartado. Nadie se imaginó que ese tipo de cosas se iban a tomar tan a pecho de forma pronta, casi inmediata. Porque Carlos Zambrano apenas se enteró de que salía, no lo dejaron entrar más a la institución íntima.

El responsable es Hernán Barcos, según reveló Carlos Alberto Navarro en PBO Campeonísimo en su programa de la última edición. Donde saca del tema al ex preparador de la Selección Peruana como muchos dijeron: “Néstor Bonillo habla de todo lo que es Zambrano, después dice que hay una serie de evaluaciones y luego mete la situación presupuestal. ¿Qué tiene que ver él si es el asistente externo?”.

Aquí es donde directamente menciona al Pirata, quien en conjunto con las personas que toman decisiones en el club, decidieron sacarlo del medio al León: “Escúchame, cuando tú contratas a un jugador por dos años es porque ya está en el presupuesto de ese tiempo. Ósea me estás diciendo que ¿Zambrano se va por caro? No, Carlos se va de Alianza Lima porque el ‘Pirata’ le pone la cruz”.+

Con esto nos podemos dar cuenta que la relación no era la mejor entre ambos después de algún tiempo. Por eso El Tigrillo Navarro concluyó el polémico tema de manera bastante directa, contando todo al respecto de ambos buenos futbolistas: “Alianza Lima le ha dicho a Carlos Zambrano que: “ni venga a entrenar porque el ‘Pirata’ y nosotros no lo queremos”.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre su situación en Alianza Lima?

Carlos Zambrano en el programa donde participa, FUTMAX League, mencionó que todo está como antes. Sin rencores de por medio por todo lo que pasó últimamente: “Es complicado que me quede en Alianza, si mañana me llaman para ir, tendré que ir. Por ahora he tenido cero comunicación con el comando técnico. Le deseo lo mejor a Alianza, el club es una cosa y los que están dentro otra”.

¿Dónde jugará Carlos Zambrano esta temporada?

El todavía futbolista de Alianza Lima en el mismo programa mencionó que tiene casi definido donde competirá este 2024: “Gracias a Dios me han salido algunas ofertas de dos equipos de Argentina, una de ellas la rechacé, que era Lanús. No estaba de acuerdo con esa opción. Pero fuera de las opciones que tengo, la que más me interesa es Uruguay. Es un equipo que juega Copa Libertadores”.

¿Cuántos partidos jugó Carlos Zambrano en Alianza Lima?

Carlos Zambrano disputó en total 25 partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. El León tuvo la oportunidad de avanzar en su progreso hasta donde pudo, después las lesiones lo marginaron. A eso se le sumó el problema de indisciplinas y demás comentarios en su contra. Desencadenando su salida del equipo.