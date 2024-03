Desde el instante donde hay una opinión pareja y popular nos ponemos a pensar si es considerado como verdad absoluta. Esto pasó con el partido entre Universitario de Deportes y César Vallejo en Trujillo, el cual desde el plano técnico fue un desastre, pero vamos a lo importante. Este cotejo por Liga 1 cuenta con una gran polémica.

La cual debe tomarse en cuenta porque jugadas cortas se cobraron, acciones de fútbol como tal, la disputa y vehemencia se cobró abiertamente. Pero cuando se presentó la chance de sancionar un penal o una roja por agresión en contra de Universitario de Deportes parece que no funcionó tan bien ciertos criterios de justicia por parte de Kevin Ortega.

Andy Polo golpeó en el rostro a Johan Madrid después de una presión en defensa del ex Sporting Cristal. El extremo nacional levantó el codo a la altura del rostro del lateral de la César Vallejo y fue notificado por el VAR. Pero Kevin Ortega, aun viendo todo lo que pasó, decidió seguir jugando sin ningún problema. Lo cual alteró a todos los presentes en el Estadio Mansiche.

Los partidos de Universitario y César Vallejo desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Descubre todo el servicio!

De la misma manera, un penal por parte del mismo protagonista quien había cometido una falta artera. Yorleys Mena recibió un preciso centro en posición de ataque, la paró de pecho y cuando iba a acomodarse, el esférico pegó en la mano de Andy Polo, pero el árbitro no pitó la pena máxima. Kevin Ortega se volvió en ese momento tendencia en las redes sociales por su accionar por lo menos criticable.

¿Qué opina la gente sobre el arbitraje del Universitario vs. César Vallejo?

El periodista Vicente Cisneros disparó fuerte en su cuenta de Twitter: “Kevin Ortega hizo su peor arbitraje del año. No sancionó un penal por mano de Polo en el área. Quiroz peor. No lo llamó siendo árbitro VAR. Debió expulsar a Polo por codazo a Madrid (agresión). No sancionaron una mano de Deneumostier (si fue fuera o dentro del área)”.

¿Cuál es el siguiente partido de César Vallejo y Universitario?

Se viene el debut internacional en la temporada para ambos. César Vallejo jugará contra Defensa y Justicia el martes 2 de abril a las (9:00 PM – HORA PERUANA) en el Estadio Mansiche. Por el lado de la “U”, se verá las caras con LDU Quito el mismo día y a la misma hora, en el Estadio Monumental. Las mejores de las suertes para ambos.

¿Qué puntaje tienen César Vallejo y Universitario?

Universitario de Deportes es uno de los líderes en la Liga 1 a falta de los otros partidos de la jornada, los cremas están con 21 puntos en 9 jornadas completas. Mientras que, César Vallejo cuenta con solo 7 unidades en la misma cantidad de partidos, son situaciones distintas las de ambos.