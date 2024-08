Alianza Lima ganó en Andahuaylas contra Los Chankas y se coloca como súper líder del torneo local. Aun con el triunfo de Universitario de Deportes, los íntimos están sólidos en la punta en el momento donde todo se detiene para vivir las Eliminatorias Sudamericanas. La Liga 1 tendrá un pequeño receso, donde los equipos que pelean por el título, mejorarán sus pendientes. Eso lo saben bien, los tres jugadores cremas que juran remontar la tabla para ese momento.

Edison Flores contento por el triunfo del equipo, sabe bien que no pueden mostrar mala cara, aun cuando no hicieron el mejor de los partidos contra un rival sencillo como la Universidad César Vallejo de Trujillo en el Estadio Monumental “U”: “Tuvimos algunas ocasiones para anotar más goles, pero no pudimos concretar; sin embargo, lo más importante fue que se sumó de a tres y seguimos ahí, peleando por el primer lugar del Clausura”.

El Orejas, de la misma manera, felicitó la idea de que puedan usar la camiseta del centenario con nombre de ídolos históricos: “Muy contento de llevar esta camiseta y más aún en el año del centenario del club, pero igual considero que nadie va a igualar lo hecho por Lolo. Todos sabemos lo importante que es Christopher en el grupo, él trabaja en silencio y siempre aporta lo suyo. Hoy jugó de titular y lo hizo bien, la idea es seguir dándole la confianza necesaria para conseguir los goles”.

Martín Pérez Guedes como principal rueda de auxilio en el mediocampo, destacó el trabajo hecho hasta hoy: “Jugamos tres partidos en ocho días, incluso uno en la altura, y todo se hace más complicado aún con las bajas por lesiones y suspensiones, pero el equipo hizo un esfuerzo grande y nos vamos con la tranquilidad que sumamos de a tres que finalmente es lo más importante para seguir luchando por el Clausura”.

El volante argentino, explicó que pueden ser campeones del Torneo Clausura 2024: “Aún falta mucho, recuerden que el Apertura se definió en la última jornada, y como tal todavía quedan ocho fechas por jugar. Hay un montón de puntos en disputa para tratar de alcanzar ese primer lugar del Clausura. Ahora se viene un receso que nos va a servir para recuperar jugadores y seguir sacando las cosas adelante”.

Horacio Calcaterra, como broche de oro, expuso que esperan el regreso de Rodrigo Ureña y Jorge Murrugarra. Esas bajas las sintió en las últimas semanas Universitario de Deportes, según el argentino: “Tenemos dos animales en el mediocampo que no pudieron estar. Gracias a Dios los vamos a recuperar. Contento con el triunfo. Siempre dije que estoy dispuesto a jugar donde sea con tal de ayudar al equipo”.

Asumiendo también Calca, que van a pelear todo lo que venga después de las Eliminatorias Sudamericanas: “Sabemos que ellos también se están jugando cosas importantes. Tienen buenos jugadores que no necesitan estar ahí. Ahora a recuperar fuerzas para lo que resta del torneo. Terminamos ganando. El objetivo nuestro también es el acumulado. Estos días nos entrenaremos de la mejor manera para el receso y afrontar la etapa final para ganar el Clausura”.