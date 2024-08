Tras no ser convocado en la Selección Argentina, Lionel Messi recibió un mensaje desde Colombia: “Físicamente no tiene ninguna respuesta”.

El mensaje para Messi desde Colombia por su no convocatoria: “Físicamente no tiene ninguna respuesta”

Y aunque el deseo era querer estar, los tiempos de la recuperación no le alcanzaron. La Selección Argentina publicó la convocatoria para los partidos contra Chile y Colombia con la gran novedad que Lionel Messi no fue citado porque sigue recuperándose de una lesión en el tobillo derecho. Ante este escenario, desde territorio colombiano no dudaron en enviarle un mensaje a Leo.

La final de la Copa América se presentaba como un nuevo escenario ideal para que Messi fuera la gran figura del partido porque llegaba recuperado de la lesión que sufrió en el músculo aductor de la pierna derecha. “Con Ecuador (cuartos de final) llegué justo, llegué bien de la lesión, pero teniendo eso en la cabeza y sabiendo de que me había pasado, que algo tenía. En el último (contra Canadá en semifinal) me solté mucho más, ya perdí el miedo, me encontré mejor y estos días que pasaron y ahora en la final me voy a encontrar mejor”, dijo el ’10’ argentino antes de enfrentar a Colombia.

Sin embargo, una nueva lesión le impidió ser protagonista de la victoria de Argentina. Al minuto 35 del primer tiempo, Lionel Messi se torció el tobillo derecho y por más que aguantó el dolor a los 66 minutos dijo basta. Luego del bicampeonato de la Albiceleste, Inter Miami confirmó la gravedad de lesión del ’10’ argentino.

“Leo Messi ha sufrido una lesión de ligamentos en su tobillo derecho. La disponibilidad del capitán vendrá determinada por las evaluaciones periódicas y el avance de su recuperación” publicó Inter Miami el 16 de julio de 2024. Esta recuperación no le alcanzó al jugador argentino para estar en la convocatoria para los partidos contra Chile (jueves 5 de septiembre) y Colombia (martes 10 del mismo mes) por las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

La lesión de Messi en la final de la Copa América. (Foto: Imago)

Ante lo no convocatoria del capitán de la Selección, el periodista Carlos Antonino Vélez, del canal RCN, no dudó y afirmó que “el Messi de hoy es un Messi que tiene, como no, las condiciones que nunca se irán, se morirá con ellas, pero físicamente no tiene ninguna respuesta. Si antes caminaba, ahora no lo hace. Difícilmente lo hace y en el fútbol de élite es muy complicado jugar con 10 (jugadores)”. ¡Y lo más picante estaba por llegar!

El mensaje para Messi desde Colombia por su no convocatoria en Argentina

“Cuando Messi no juega, el equipo es mucho más coral, menos vistoso seguramente, que salga un pase al vacío como el de Messi. Claro, ha salido, sucedió en el juego contra Colombia. El pase no lo hizo Messi, ya no estaba en la cancha, y la definición no fue de Messi, que ya no estaba en la cancha. Si uno se pone a revisar los partidos de la Selección Argentina encuentra que sin Messi es mucho más operativo, conjunto, equilibrado, mucho más atacar con once y defender con once. Se pierde la fantasía, que es lo único que le queda a Messi, de resto ya se ha ido disipando y queda en el recuerdo”, afirmó Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’.

Lo último que sabe de la recuperación de Lionel Messi

Ya sin utilizar la bota protectora en el tobillo derecho, Hernán Claus, editor del Diario Olé, informó que Lionel Messi se está tomando las cosas con calma sobre su recuperación, quiere fortalecer aún más el tobillo y por eso todavía no entrena con sus compañeros en Inter Miami. Eso va a pasar pronto. Además, el periodista argentino afirmó que hay posibilidades que Leo pueda sumar minutos en el partido contra Chicago Fire el sábado 31 de agosto, pero el objetivo principal es que pueda llegar al encuentro vs. Philadelphia Union del 14 de septiembre, para empezar a recuperar ritmo competitivo. Quieren que llegue en las mejoras condiciones para el inicio de los Playoffs de la MLS a finales de octubre.