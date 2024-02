Cuando se trata de la semana del clásico, las noticias no dejan de salir. Universitario de Deportes pasa la página del último triunfo contra Atlético Grau, para enfocarse en lo que es el gran duelo contra Alianza Lima. Los compadres empiezan a mover sus fichas, tomando determinaciones necesarias. Justas de cara a sus intereses, pensando siempre en los tres puntos.

Por eso, la directiva merengue está analizando tres jugadas maestras. Desde las oficinas cremas, llega la primera de todas, la que tiene que ver con el juego del domingo fuera de la cancha principalmente: “Universitario de Deportes apeló formalmente a la sanción impuesta a Alex Valera. De las cuatro fechas de sanción, ya cumplió dos y el cuadro crema espera que pueda estar en el clásico”.

Si terminan logrando la reducción de sanción para Alex Valera, seguro que se mete al once titular de Fabián Bustos. Está claro que el equipo parado ante Grau no jugó del todo bien, y mucho tiene que ver con la ineficacia de Diego Dorregaray. A quien los hinchas no lo miran tan bien, y esperan con ansias el regreso de Metralleta, pensando en lo que tiene que ver el clásico contra Alianza Lima.

Las otras dos decisiones vienen de la mano, aunque una se contradice con la otra. Pero es lo que no revela el periodista Gustavo Peralta en ambos datos. El primero de Alex Valera, que viene de la mano con lo que mencionaremos ahora: “La confianza en Universitario por Diego Dorregaray es total. De otro lado, se analiza la inclusión al once titular del ecuatoriano Segundo Portocarrero”.

Ya explicado el problema del centro delantero, pasamos a ver los segundo. Lo que tiene que ver con la banda izquierda, donde casi no pesó Nelson Cabanillas. Quien venía de ser uno de los puntos más altos la temporada pasada en las fechas finales. Siendo clave para el triunfo en Matute, y posterior estrella 27, lo siempre estará en la mente de los hinchas. Pero el fútbol es hoy, no vive del pasado.

Con todo esto, Alianza Lima posiblemente también gestione la reducción de fechas de sanción para Angelo Campos, quien también se encuentra suspendido. Debido a conductas antirreglamentarias, Valera por insultar a Edwin Ordóñez, y El Mono porque salió con una bandera en la primera final y realizó gestos descontrolados en el Estadio Monumental de Ate. Ambos cortados con la misma duración de fechas.

¿Cómo estaría formando Universitario?

Frente a Alianza Lima en el gran clásico, si se dan todos los movimientos. Los cremas saltarán al Estadio Nacional con el siguiente once. Sebastián Britos en el arco, línea de tres con Aldo Corzo, Williams Riveros, y Matías Di Benedetto. Por las bandas veríamos a Andy Polo y Segundo Portocarrero, en el medio continuaría Gonzáles, Ureña y Concha. Dejando arriba a Edison Flores y Diego Dorregaray, en caso no le bajen la sanción a Alex Valera.