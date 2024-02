Pablo Sabbag llegó lesionado de la Copa África y no jugará el clásico con Alianza Lima

Alianza Lima puede pasar el trago dulce de la victoria del último partido en Sullana. Vencieron con autoridad al Alianza Atlético de Sullana por Liga 1, con los goles de Cecilio Waterman y Sebastián Rodríguez. Ambos jugadores son refuerzos para esta temporada con todas sus letras. Cumpliendo desde el principio como mandan los cánones del deporte rey.

Desde ese concepto empieza un problema grande para Alianza Lima, porque una renovación de contrato a Pablo Sabbag estaba finiquitada en el sentido de que la rompa toda. Marque goles, y no se lesione casi nunca, como le pasó la temporada pasada. Donde fue cuestionado por su bajo profesionalismo, quedando expuesto en la crítica de los hinchas más fervientes.

Lamentablemente, para Alianza Lima, nada de eso pasó, y los partidos de Sabbag con camiseta de Siria en la Copa Africana de Naciones, dejó un saldo negativo. El atacante colombiano está lesionado, y completamente descartado para lo que será el clásico del fútbol peruano contra Universitario de Deportes. Cuando más lo necesitaban, no responderá el futbolista extranjero.

La primera confirmación sobre este hecho, fue presentada por el periodista deportivo, Kevin Pacheco de RPP Noticias: “Pablo Sabbag arribó a Lima con una molestia en el tobillo tras disputar la Copa Asia. Futbolista y Alianza Lima esperan resultados de los exámenes médicos para tener a detalle su situación. Su presencia en el clásico es complicada”.

¿Pablo Sabbag jugará el clásico?

José Varela explica en su cuenta de Twitter con más detalles lo que estará pasando pronto con el futbolista ex Estudiantes La Plata y Newell ‘s Old Boys de Rosario en Argentina: “Pablo Sabbag viene realizando exámenes médicos y pronto se conocerá la lesión que presenta en el tobillo. En el caso de que necesite operación, cirugía y recuperación, sería en Lima. El ‘Jeque’ está en diálogo con dirección deportiva de Alianza Lima. Clásico no lo juega”.

Es cuestión de tiempo nada más para poder dar con la confirmación al ciento por ciento. Gerson Cuba de Radio Ovación también entrega cosas en su informe. Donde no se augura casi nada bueno: “Es casi descartado la presencia de Pablo Sabbag de cara al clásico pero tampoco del resto del apertura por la molestia del tobillo. Hoy se define su situación”.

¿Cuándo será el clásico del fútbol peruano?

Alianza Lima y Universitario de Deportes estarán jugando este sábado 10 de febrero a las 10 de febrero a las (8:00 PM – HORA PERUANA). Cotejo correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura. Donde ya se van definiendo situaciones. Ambos llegan punteros, después de sumar seis unidades en un par de jornadas completadas.