A sus 29 años puede decir que lo están buscando las mejores instituciones del fútbol peruano por su manera de anotar. Y obviamente, en la Liga 1, este tipo de extranjeros trascienden bastante. Al punto de que los equipos más grandes pueden fijarse en este nombre a descubrir, muy pronto. Con pasado en clubes como Argentinos Juniors, Chacarita Juniors, San Martín de Tucumán, Arsenal de Sarandí, y C. A. Güemes. Ahora es portada de una noticia que con el pasar de los días irá tomando más forma.

¿Qué jugador es buscado por Alianza Lima y Universitario de Deportes?

José Varela nos cuenta en un artículo especial sobre el jugador con amplia historia en el deporte rey: “El delantero, de 29 años, habló con Depor sobre lo que fue su temporada en Sport Huancayo, el contacto que tuvo con los ‘compadres’ del fútbol peruano (ojo, también lo llamaron de México y Asia), de su etapa bajo el mando de Gorosito: “En Huancayo nos trataron muy bien y estábamos cómodos ahí. Sí, gracias a Dios me adapté muy bien a la altura, pero no es fácil jugar allí. Por suerte me adapté y pude jugar tranquilo””.

¿El argentino elegiría a Alianza Lima o Universitario de Deportes?

Como bien mencionamos, tanto Universitario de Deportes, como el cuadro íntimo han buscado al delantero Lucas Cano: “Con relación al llamado que recibió de La Victoria y Ate, esto fue lo que dijo: “Sé que mi representante estaba en conversaciones con Alianza y la ‘U’, más que eso no sabría decirte. Seguramente en estos días tendré más noticia”. “Sería un gran desafío en mi carrera (llegar a cualquiera de estos dos clubes) y sé que lo puedo hacer muy bien. Estoy con muchas ganas””.

¿Lucas Cano conoce bien a Néstor Gorosito?

El propio jugador albiceleste mencionó que deben tener mucha paciencia con el flamante técnico de Alianza Lima, a quien conoce de primera mano, por haber compartido un tiempo: “A su vez se refirió al trabajo de Néstor Gorosito, quien será nuevo DT de los íntimos. Fue su estratega en Argentinos Juniors, en la temporada 2014 y 2015: “Es uno de los mejores técnicos que tuve en mi carrera; sin ninguna duda es un gran técnico. Tienen que confiar en el trabajo que hace porque tiene mucha experiencia en esto””.

Lucas Cano jugando la Liga Argentina. (Foto: IMAGO).

Para cerrar, un entremés persona que sale de la propia idea de Lucas Cano: “Finalmente, dio detalles de sus principales características y que le permitieron ‘romperla’ en el ‘Rojo Matador’: “Sí, soy un jugador con las características de también jugar fuera del área. Soy un jugador potente, de buen uno contra uno, y rápido. Creo que este año fue uno de los mejores en mi carrera en cuanto a goles””. Quien hoy es seguido de cerca por Alianza Lima y Universitario de Deportes. ¿Quién se lo llevará finalmente?