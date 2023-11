Jorge Fossati no esperó más tiempo y salió a dar una conferencia. Ostentando el título de campeón de la temporada 2023 de la Liga 1 con Universitario, el estratega habló sobre el posible fichaje de Yoshimar Yotún, volante de Sporting Cristal.

Hablando en RPP Deportes, Jorge Fossati reconoció que conversó con Jean Ferrari, administrador de Universitario: “Nos reunimos con Jean Ferrari hace 10 minutos. Hablamos de otros temas y no de futbolistas. Por ahora, estamos en el análisis interno”, declaró en primera instancia el estratega.

Luego, dejando todavía más en clara su sinceridad, Jorge Fossati reveló que todavía no ha hablando con Jean Ferrari sobre posibles refuerzos para Universitario: “Jean Ferrari no me ha dicho nada respecto al fichaje de Yoshimar Yotún”, ceró el técnico de 70 años.

Como se recuerda, el día que Universitario recibió la copa de campeón de la Liga 1, Jean Ferrari declaró que iría por el fichaje de Yoshimar Yotún. Provocando un terremoto deportivo, el volante actualmente pertenece a Sporting Cristal, donde es considerado ídolo.

Ante esto, Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, habló en ESPN sobre la declaración de Jean Ferrari: “Yoshimar Yotún tiene contrato y no hay intención de venderlo. Solo hay una cláusula para una oportunidad en el extranjero”, cerró el dirigente celeste.

¿Hasta cuándo tiene Yoshimar Yotún contrato en Sporting Cristal?

Yoshimar Yotún tiene contrato en Sporting Cristal hasta diciembre del 2024. Así lo ha confirmado Joel Raffo, presidente del cuadro celeste. Además, en Transfermarkt también figura que tiene un año más de contrato.

¿Cuánto debería pagar Universitario a Sporting Cristal si quiere a Yoshimar Yotún?

Si Universitario de Deportes quiere a Yoshimar Yotún tendría que pagarle a Sporting Cristal la cláusula de salida del jugador, que actualmente está tasado en no menos de un millón de euros, según Transfermarkt.