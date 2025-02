Real Madrid vs. Manchester City: ¿Quién ha tenido más lesiones antes de la final anticipada de la Champions?

Ganó Manchester City en la FA Cup. Real Madrid igualó con Atlético Madrid. La UEFA Champions League regresa. Así se encuentra la previa de un encuentro por el playoff de la Copa de Europa donde por cuarto año seguido, Carlo Ancelotti y Pep Guardiola se ven las caras en el máximo torneo de clubes del viejo continente. Tras la lesión sufrida por Lucas Vázquez en el derbi de la capital de España ante Diego Pablo Simeone y compañía, ¿Quién ha tenido más lesiones antes de la final anticipada de la Orejona?

La del lateral derecho de Ancelotti es la lesión número 36 las que ha sufrido el Real Madrid en lo que va de temporada. Todo repartido en 26 musculares y 10 traumáticas. Para que nos hagamos una idea, solo Luka Modric, Fede Valverde, Fran García, Arda Güler, Endrick y Lunin no han caído lesionados a 10 de febrero y en medio de una campaña donde la casa blanca podría jugar hasta un total de 72 partidos oficiales. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Raúl Asencio, Jesús Vallejo, Eder Militao, David Alaba, Jacobo, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé, Rodrygo, Vinicius, Brahim y Jude Bellingham han sido baja en algún momento del curso.

“Sabía que sería una temporada difícil, incluso cuando estábamos ganando, pero no esperaba que fuera tan difícil como lo es ahora”, declaraba el propio Guardiola a finales de enero y del otro lado de la contienda. Y es que en Manchester City la suma total de lesiones no es ni mucho menos positiva en este sentido. Son en total 36 las bajas que ha tenido Pep hasta la fecha en torneos como la Premier League, FA Cup, Carabao Cup y por supuesto la UEFA Champions League. Ambos conjuntos no tendrán a muchos de sus titulares para los asaltos que vienen.

Antonio Rudiger, David Alaba, Eder Militao, Lucas Vázquez y Dani Carvajal no jugarán como mínimo el inicio de la eliminatoria para Real Madrid. En cuanto a las filas de Guardiola se refiere, se sabe que Rodri no hará parte tampoco de una historia a 180 minutos que finaliza en el Bernabéu el próximo 19 de febrero. Jeremy Doku, Ruben Días y Nathan Aké, otras dudas por parte del vigente campeón de la Premier League.

Lucas Vázquez, lesión número 36 en este Real Madrid: GETTY

Como decimos, será la cuarta campaña donde ambos se midan de manera consecutiva en la Champions. Todo empezó en el 2022 cuando Real Madrid consiguió aquella histórica remontada con los goles de Rodrygo. Después llegaría el 4-0 de Guardiola a modo de venganza y donde el triplete terminaría siendo consagrado. La victoria en penaltis de los dirigidos por Ancelotti meses atrás tras una epopeya defensiva, último precedente del nuevo clásico del fútbol europeo y que vuelve a la vida en estas fechas.

Real Madrid nunca ganó en el Etihad

Seis veces han ido los blancos a la casa de los skyblues y pese a la tanda de penaltis del año pasado, nunca vencieron en los 90 minutos al Manchester City. Tres derrotas, tres empates y ningún triunfo incluso a 120 minutos, las claves para entender la dificultad que se le viene por delante a los merengues en Reino Unido.

Los apercibidos de Real Madrid vs. Manchester City

Solamente Ruben Días en cuanto a las filas de Guardiola se perderá la vuelta en casa de ver una amarilla por el Etihad. Diferentes es la ecuación por una Real Madrid donde Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick, Luka Modric y Aurélien Tchouaméni serían baja para la batalla final en caso de no poder evitar amonestaciones en Manchester.

