Alianza Lima no deja de recibir buenas noticias esta mañana después de haber clasificado en la Copa Libertadores. La alegría máxima parece que no solo será haber superado con total solvencia a un cuadro como Nacional de Paraguay. Si no también, haber recibido la notificación a favor del equipo del pueblo. Donde podemos ver como el próximo rival se debilitará considerablemente, por la ausencia ya confirmada por lesión. Entonces, vamos a contar lo que pasa en Argentina.

¿Qué futbolista de Boca Juniors cayó lesionado?

El periodista argentino Augusto César, de ESPN y Radio La Red, mencionó en su cuenta de Twitter la peor noticia posible para el cuadro xeneize. Pensando en Alianza Lima y su futuro inmediato: “Edinson Cavani tiene una lesión en la espalda. Se pierde los partidos de mañana ante Banfield y el debut de Boca en la Libertadores, como mínimo. No hay tiempo de recuperación estimado. Será partido a partido”.

¿Alianza Lima se crecerá contra Boca Juniors?

Lo cual termina siendo un golpe duro para el universo de Boca Juniors porque su gran capitán no estará disponible en los siguientes partidos de la temporada. Tanto en el torneo local, como también en la Copa Libertadores. Ante el Banfield del peruano Diego Romero, pero también, contra el Alianza Lima de Néstor Gorosito. Que llega después de una fase ida y vuelta contra el noble Nacional de Paraguay. Es una buena noticia para los íntimos de La Victoria.

Boca Juniors celebrando en Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

¿Cuál era el presente de Edinson Cavani?

En el proceso de su tercera temporada con camiseta de Boca Juniors, el futbolista uruguayo llegó a la cifra importante de 24 goles en 59 partidos jugados. O sea es un promedio aproximado de anotar un tanto cada 183 minutos. Lo cual no está nada mal, para un atacante veterano que te entrega en cancha, mucho más que un rendimiento digitado por las veces que marca. Si no, también su presencia ante los rivales, cuando juega.

¿Qué día y en qué horario enfrentará Alianza Lima a Boca Juniors?

Por la Copa Libertadores, Alianza Lima enfrentará a Boca Juniors en los siguientes días. El partido de ida será en Lima, la capital del Perú recibirá al campeón mundial el día martes, 18 de febrero de 2025, a las (21:30 / 9:30 PM HORA PERUANA). Mientras que la vuelta en Buenos Aires está programada para una semana después. El martes, 25 de febrero de 2025, a las (19:30 / 7:30 PM – HORA PERUANA). Cotejo correspondiente a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025.

Edinson Cavani feliz en Boca Juniors. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Alianza Lima tendrá una cita con la historia en este duelo internacional. Donde buscará eliminar a un gigante mundial como Boca Juniors. En caso consiga este hecho inimaginable por ahora, estaría chocando contra el vencedor del duelo de Deportes Iquique e Independiente Santa Fe de Colombia. Veremos cómo se vienen desarrollando las novedades en la previa de un evento que marcará un antes y después en la línea temporal reciente del fútbol peruano como tal, con este gran representante.

