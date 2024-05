Los jugadores más importantes de los últimos tiempos están viendo la opción clara de poder volver al equipo de sus amores. Luego de haber logrado el éxito absoluto, es momento de estar en tus raíces. En este caso, nos referimos al buen Yordy Reyna, quien estuvo en Perú viendo el último partido como local de Alianza Lima. En el Estadio Alejandro Villanueva, se le vio muy contento por todo lo que pudo percibir.

En la última noche de Copa Libertadores, estuvo como un hincha más en tribuna, demostrando su fanatismo por el cuadro blanquiazul. Ahí conversó con Willax Deportes sobre su presente profesional en el exterior: “Soy hincha de Alianza Lima y el cariño de la gente es lo más importante. Me siento contento cuando la gente me escribe o me manda mensajes, me llena mucho de alegría, me gustaría volver, pero no sé cuándo”.

¿Qué dijo Yordy Reyna sobre su regreso a Alianza Lima?

Yordy Reyna de alguna manera u otra, expone que volverá en algún momento a Alianza Lima. Pero eso será cuando esté con la opción absoluta de darlo todo en cancha, a comparación de otros jugadores que no estuvieron a la altura de Alianza Lima: “Cuando vuelva tengo que estar bien físicamente no voy a relajarme, quiero dar lo mejor, a sumar y no ser uno más. Cuando vuelva quiero dar lo mejor para el club que me dio todo”.

Alianza Lima será algo que lo verá en un futuro, Yordy Reyna sabe bien que debe no puede decir esto nunca, ni tampoco ponerse en un plan absolutista. La Magia, como se le conoce, está listo para poder entablar cualquier opción a mediano plazo: “Por ahora no, ahora estoy lesionado, estoy lejos, ahora mismo no estoy pensando mucho en ello, tengo ahora que jugar y más adelante se ve, no puedo cerrar la puerta a nada”.

Yordy Reyna jugando en la MLS. (Foto: IMAGO).

¿Cuál es el valor actual de Yordy Reyna?

José Yordy Reyna Serna está tazado en este momento en 600 mil euros según Transfermarkt. El delantero nacido en Chiclayo tiene una opción de continuar en el Torpedo Moskva hasta el 30/06/2026. Después de esa fecha podrá decir qué hacer con su futuro. Mientras tanto, puede decirse que no puede pegar la vuelta a Alianza Lima a corto plazo. La Magia debe posponer un poco su sueño.

¿Dónde juega actualmente Yordy Reyna?

En este momento pertenece al FC Torpedo Moscú, el cual es considerado como un club de fútbol ruso de la capital Moscú. Actualmente, juega en la Primera División de Rusia, su uniforme habitual consta de camiseta blanca y pantalón negro. Yordy Reyna marca goles y entrega asistencia en el Sportivnyy Gorodok. Ese es el cuadro donde hoy está compitiendo el peruano.

¿En qué equipos jugó Yordy Reyna?

Club Periodo Alianza Lima 2011-2013 Red Bull Salzburg 2013-2014 FC Liefering 2013-2014 SV Grödig 2014-2015 R. B. Leipzig 2014-2015 Red Bull Salzburg 2015-2017 Vancouver Whitecaps 2017-2020 D. C. United 2020-2021 Charlotte F. C. 2022 F. C. Torpedo Moscú Actualmente