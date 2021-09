El mercado del fútbol suele moverse con mucha energía y los billetes vuelan en busca de las figuras, así se inician diversas negociaciones complejas que no llegan a buen puerto. Un listado de los casos más resonantes.

25 grandes transferencias que no fueron

La pasión indescriptible y de complejo análisis del fútbol provoca comportamientos de todo tipo, como los festejos más grandilocuentes hasta maniobras de los fanáticos rayanas a la locura para acercarse al templo de su equipo.

En todo ese océano gigante, esta industria late con fervor en el periodo de las transferencias, esa ventana que suele abrirse cada seis meses en las que se cuecen operaciones impresionantes, que engloban millones y millones de dólares a cambio de un jugador.

Existen negociaciones de toda índole, como las más claras entre los clubes, así como aquellas más espurias de manera directa al player. Lo cierto es que los rumores están a la orden del día en materia de pases, sobre todo de aquellas figuras que los colosales de Europa se pelean a rabiar por contratar sus servicios. Hay muchos casos de estrellas que habían arreglado condiciones y a última hora no pudieron cambiar de camiseta.

25.Messi al City en 2020

El mejor jugador del planeta siempre estuvo envuelto en rumores, más allá de su lazo fortísimo con el Barcelona. En múltiples ocasiones se dispararon las versiones de grandes inversiones para seducir al rosarino o incluso para pagar la elevadísima cláusula de salida.

Messi (Fuente: Getty Images)

A mediados del 2020, Messi puso en jaque a la dirigencia del club culé con el burofax y ahí se activaron cientos de rumores. El más fuerte provino de Inglaterra y refería a que el Manchester City estaba dispuesto a desembolsar 750 millones por un contrato de diez años. Esa teoría cobró fuerza, pero finalmente el ídolo optó por renovar por una temporada más con los catalanes.

24. Depay a Barcelona en 2020

Durante el mercado de verano europeo del 2020, el Barcelona realizó una movida muy extraña, con la llegada al banquillo de Ronald Koeman tomaron la controversial decisión de desprenderse del enorme Luis Suárez.

Depay (Fuente: Getty Images)

En ese escenario, el club posó sus ojos en Michael Depay, delantero holandés que estaba en el Lyon, por el que los franceses pagaron 16 millones al United. Las negociaciones avanzaron, ambas instituciones llegaron a un acuerdo, pero un tope salarial impuesto por la liga española impidió que se concretara. Un año después, en junio de este año, por fin logró su cometido.

23.Buffon a Boca en 2018

En Boca se disparó ese rumor algo descabellado, que implicaba el deseo del club de contratar al magnánimo Gianluigi Buffon. No había muchas certezas, por lo que significa para una figura europea cambiar su vida a un país sudamericano. Claro que la marca del Xeneize siempre tienta.

Buffon (Fuente: Getty Images)

Durante semanas se habló del caso, se argumentó con que Carlos Tévez actuaba de nexo por la relación con el guardametas. Incluso trascendió que el club argentino estaba dispuesto a pagarle 2.5 millones de dólares por cinco meses. No obstante, nunca se concretó.

22.Jadon Sancho del Dortmund a Manchester United

El inglés Jadon Sancho la rompía en la Bundesliga, más precisamente en el Dortmund. El nivel del británico despertó el interés de decenas de gigantes europeos, que deseaban sumar su talento a sus plantillas.

Jadon Sancho (Fuente: Getty Images)

En ese mercado del 2020, el Manchester United se volvió loco con el anhelo de comprar a Sancho, incluso trascendió que estaban dispuestos a pagar la fortuna de 100 millones de dólares a los alemanes. A pesar de ese ofertón, los teutones se mantuvieron firmes y no lo vendieron.

21.Cavani a Boca en 2020

Animal del gol, charrúa poderoso y talentoso que infló redes en las mejores ligas de Europa, Edison Cavani protagonizó cientos de gestas en el campo de juego. En el 2020, el uruguayo quedaba libre del PSG y se le abrieron decenas de opciones para su futuro.

Cavani (Fuente: Getty Images)

En esos días, Boca Juniors procuró tentarlo, sobre todo por el cariño que el delantero profesó por el club y esas declaraciones de su sueño de imitar a su ídolo Sergio Manteca Martínez de colgarse de los alambrados de la Bombonera. El atacante reconoció que lo llamó Juan Román Riquelme, que hablaron de la posibilidad de la transferencia, pero no se pudo concretar.

20.David De Gea del Manchester al Madrid 2015

Esta es una historia increíble. El Real Madrid salió desesperado a buscar a David De Gea a toda costa, pero el Manchester United dilató las negociaciones hasta el límite del cierre del mercado de pases.

David De Gea (Fuente: Getty Images)

A pesar de correr contrarreloj, ambos clubes se pusieron de acuerdo en la transferencia, que incluía a Kaylor Navas para ir a Inglaterra. Las firmas de los contratos tardaron y el sistema oficial de FIFA se clausuró y se cayó la posibilidad para que De Gea vaya a la Casa Blanca.

19.Maradona a River en 1980

Este caso alcanzó todas las tapas de los diarios de la época. Diego Maradona, con apenas 20 años, ya era el mejor talento del fútbol argentino mientras se desempeñaba en Argentinos Juniors. Resulta que el poderoso River Plate inició las gestiones, llegó a un preacuerdo con el club de La Paternal y se dice con el astro.

Maradona (Fuente: Getty Images)

Diego era confeso hincha de Boca Juniors y cuentan que armó una maniobra peculiar, al salir a declarar que ya había conversado con el Xeneize, aún cuando la institución de la Ribera no pasaba por un buen momento económico para pagar el pase y el sueldo. Los planetas se alinearon y Maradona gambeteó al Millonario y recaló en La Bombonera en 1981.

18.Ibrahimovic al Milan en 2015

El siempre polémico Zlatan Ibrahimovic protagonizó decenas de episodios peculiares, producto de sus bravuconadas y su ego gigantesco. Claro que su talento lo impulsó a construir una carrera de ensueño, con pasos por enormes clubes y ligas europeas.

Ibrahimovic (Fuente: Getty Images)

En el 2015, el sueco defendía los colores del PSG, que había desembolsado una fortuna para contar con sus servicios. En ese mercado cobró mucha fuerza el interés del Milán por repatriarlo, se habló hasta el hartazgo en los medios italianos e incluso el delantero confesó: “Estaban desesperados por contratarme”. Empero, los franceses no quisieron avanzar con las tratativas y se diluyó la posibilidad.

17.Roberto Baggio a Boca 2005

Este magnífico jugador italiano enamoró a cientos de millones de fanáticos con su habilidad, su trato al esférico y sus goles. En el 2005, Boca Juniors se acercaba al centenario de su fundación, había vendido a Carlos Tévez y buscaba una figura de calibre para reforzar su plantilla.

Roberto Baggio (Fuente: Getty Images)

Baggio se había retirado unos meses antes, pero a partir de su simpatía manifiesta por el Xeneize, la dirigente del club argentino soñó con tentarlo e inició gestiones para seducir al italiano.

16.Paul Pogba al Barcelona

El francés es una joya del fútbol, un mediocampista total, que dispone de una gama enorme de recursos. Desde joven sorprendió con su talento y por eso quedó envuelto en la danza de rumores sobre posibles transferencias.

Paul Pogba (Fuente: Getty Images)

En 2015, Paul se desempeñaba en el Juventus, su nivel generaba que los poderosos europeos se pelearan por sus servicios. El Barcelona intentó seducir al galo y al club italiano, de hecho la dirigencia ideó un plan para pagar los millones necesarios. No obstante, el Manchester United lo primereó y Pogba se mudó a la Premier League.

15.Edgar Davis a River en 2009

El holandés fue un crack, un mediocampista exquisito, que la rompió en gigantes europeos como Juventus, Milán, Barcelona, Inter, Ajax y Tottenham. Además de brillar en la selección de Holanda en los mundiales de 1994 y 1998.

Edgar Davis (Fuente: Getty Images)

Edgar declaró en reiteradas ocasiones su fanatismo por el fútbol argentino, un deseo de correr por esos campos. En ese sentido, Davis coquetó dos veces con River Plate, una en el 2001 y en el 2009 estuvo muy cerca de arreglar condiciones, se habló muchísimo de la posibilidad, un representante se juntó con la dirigencia y se estipuló en 600 mil dólares la ficha. No obstante, algo faltó y ese anhelo no se cristalizó.

14.Houssem Aouar del Lyon al Arsenal

Este mediocampista francés, de ascendencia argelina, se erige en uno de los emblemas del Olympique de Lyon. A partir de sus recursos, Houssem se ganó la titularidad y evolucionó sus prestaciones hasta llamar la atención de todo Europa.

Houssem Aouar (Fuente: Getty Images)

En el verano del 2020, el Arsenal posó sus ojos en Aouar, inició gestiones con el elenco galo, dialogó con el futbolista. No obstante, el Lyon elevó la cotización a 50 millones de euros y los Gunners desistieron de continuar las tratativas.

13. Coutinho del Vasco al Real

El brasileño maravilló en cada paso que dio en Europa, desde su aterrizaje al Inter de Milán, su paso al Liverpool y su llegada al Barcelona, donde lo blindaron por 150 millones. Claro que Philiphe pudo haber jugado en el Real Madrid.

Coutinho (Fuente: Getty Images)

Resulta que a los 16 años, Coutinho ya la descocía en el Vasco Da Gama, el Real inició las negociaciones, un representante de los españoles avanzó en todo el papelerío y consensuó el costo de 2.5 millones. Increíblemente, el presidente Ramón Calderón llamó al emisario y le dijo que decline porque habían comprado a un joven portugués llamado Alipío.

12.Iker Casillas al Barcelona en 2003

¿Se imaginan a Iker en el arco del Barsa? Parece un cuento, una fábula o un disparate. Sin embargo, durante el 2003 un candidato a la presidencia del club culé llamado Jaume Llauradó aseguró que tenía un preacuerdo con el guardametas.

Iker Casillas (Fuente: Getty Images)

Incluso el diario catalán Mundo Deportivo realizó una portada con la información, en la que se describía las negociaciones avanzadas con el genial arquero. Claro que ese dirigente perdió en las urnas y nunca se habló más de ese posible fichaje.

11.Kaka del Milan al City

El elegante brasileño Kaká irrumpió en Europa en el AC Milan y deslumbró con su talento, ese estilo tan particular de deslizarse sobre la grama, la capacidad de crear juego y su muy buena definición de jugadas.

Kaka (Fuente: Getty Images)

Todos conocemos que luego triunfó en el Real Madrid, pero antes de recalar en la Casa Blanca, el carioca estuvo a nada de sumarse al Manchester City. Resulta que los ingleses avanzaron a full con el Milan, concordaron cifras e incluso coordinaron un salario sideral con Kaká. Empero, a último momento el mediocampista entendió que era un proyecto incipiente y prefería aguardar un club más poderoso.

10.Robinho del Real al Chelsea

Robinho subyugó al esférico como pocos, con ese imán en sus botines para dominar la pelota y desequilibrar a los rivales con sus gambetas. Un delantero muy talentoso, que saltó de Brasil directamente al Real Madrid.

Robinho (Fuente: Getty Images)

El brasilero forzó su salida de España y en ese interín se produjo un avance muy grande de las negociaciones con el Chelsea. Incluso, Robinho confesó con los años que el club inglés ya vendía camisetas con su apellido antes de rubricar definitivamente el traspaso. Parece que el Real sintió como una falta de respeto y negoció unilateralmente con el Manchester City.



9.Gerrard del Liverpool al Chelsea

Steven Gerrard es literalmente sinónimo del Liverpool, el glorioso capitán que defendió la casaca roja durante 18 temporadas. No obstante, existió un tiempo en que dudó sobre su continuidad en el club.

Gerrard (Fuente: Getty Images)

Antes de la gran temporada 2004/05, en la que ganaron la Champions en una recordadísima final ante el Milan, el mediocampista presionó a la dirigencia con salir de la institución. Sentía que el plantel no era lo suficientemente poderoso para pelear por títulos y el Chelsea ofertó 32 millones de libras para ficharlo.

8.Sergio Romero del United a Boca

El guardametas perteneció durante ocho años al Manchester United, aunque siempre se le dificultó encontrar continuidad en el arco del gigante inglés. A pesar de esa ausencia de cotejos oficiales, Chiquito mantuvo la titularidad en la Selección Argentina en diversos procesos.

Sergio Romero (Fuente: Getty Images)

En la previa del Mundial de Rusia 2018 se habló muchísimo de su posibilidad de recalar en Boca Juniors, en lo que le suponía una posibilidad concreta de agarrar ritmo de competencia y no perder su puesto en la selección. El DT del Xeneize en ese momento, Guillermo Barros Schelotto, lo llamó, lo tentó y estuvo muy cerca de producirse la transferencia.

7.Diego Costa al Besiktas

En enero de 2021, el delantero Diego Costa culminó una relación de años con el Atlético Madrid, un vínculo exitoso para ambas partes. El Colchonero disfrutó de los goles y de todo su talento.

Diego Costa (Fuente: Getty Images)

Con el pase en su poder, el atacante recibió una buena cantidad de ofertas y entre las que se destacó la del Besiktas de Turquía, justo el club que lo había fichado en 2011 pero que no pudo concretar por una repentina lesión ligamentaria. Lo cierto es que el representante del jugador confirmó el acuerdo en estos últimos meses, pero no se llegó a buen puerto.

6.Paulo Dybala al Barcelona

El habilidoso argentino se instaló en un tanque europeo como la Juventus, a la que aterrizó proveniente del Palermo. Hace años que la Joya desanda la grama con la casaca de la Vecchia Signora y ha logrado congeniar con Cristiano Ronaldo.

Paulo Dybala (Fuente: Getty Images)

Hace unos meses, Paulo quedó envuelto en fuertes rumores de un traspaso al Barcelona. Toda la maniobra incluía el trueque con Antoine Griezmann, en la búsqueda de reducir la masa salarial del equipo catalán. El Barsa negoció con la Juve, pero finalmente se cayeron las tratativas.

5.Lautaro Martínez al Barcelona

Luego de desprenderse de uno de Luis Suárez, su mejor ariete en el 2020 (que terminó siendo la gran figura de Atlético de Madrid campeón de la Liga), el Barcelona intentó cubrir la falta de goles que algunos de los mejores de los delanteros del mundo.

Lautaro Martínez (Fuente: Getty Images)

Por eso, el elenco catalán procuró abastecerse con la potencia de Lautaro Martínez. El culé intentó seducir al Inter de Milán, levantó el teléfono y activó las tratativas. A pesar de eso, los italianos se mantuvieron firmes en su decisión de no desprenderse del nacido en Bahía Blanca.

4.Haaland del Dortmund al Chelsea

El impacto de Haaland es descomunal, ha sacudido con todo los pronósticos y se erige en la gema más preciada del fútbol mundial. Este joven delantero del Borussia Dortmund maravilla, hipnotiza a los amantes de este deporte a fuerza de su voraz apetito goleador.

Haaland (Fuente: Getty Images)

Todos los colosos europeos se desesperan por ficharlo y en los últimos meses trascendió la intención del Chelsea, que no escatimó en ofertar una obscena cifra de 150 millones de euros. A pesar de esa montaña de dinero, los teutones se negaron y aplicaron sus derechos por el contrato vigente hasta el 2022.

3.Sergio Ramos al United

Todo el mundo identificaba a Sergio Ramos como sinónimo del Real Madrid, un emblema de la Casa Blanca, un líder, un capitán, un referente. No obstante, el defensor y el club español rompieron su historia de amor.

Sergio Ramos (Fuente: Getty Images)

El rudo español abandonó el Merengue tras 16 temporadas y sin ningún valor en la transacción. Todos sabemos que recaló en el PSG, pero antes hubo negociaciones avanzadas con el Manchester United, todo estaba encaminado y el zaguero le pidió 12 millones al año. A pesar de las tratativas, Sergio optó en definitiva por el club francés.

2. Paul Pogba al Paris Saint Germain

El genial Paul Pogba ya tomó la decisión de salir del Manchester United. Su vínculo contractual finalizará en el 2022 y eso le permitirá disponer del pase en su poder para elegir la opción que considere más adecuada.

Paul Pogba (Fuente: Getty Images)

Mucho se ha hablado del deseo del Real Madrid de contar con sus servicios, pero cuentan que el PSG ya arrancó la ingenieria de seducción con un salario estrafalario. Los franceses no escatimen nada en su búsqueda de armar el plantel de los sueños.

1.Cristiano Ronaldo al Real Madrid

En las últimas semanas creció exponencialmente la versión de un retorno de Ronaldo al Real Madrid. Instalado en la Juventus, el portugués siempre dispone de ofertas, de intenciones de otros gigantes de llevárselo a sus pagos.

Cristiano Ronaldo (Fuente: Getty Images)

Lo llamativo en este caso se centró en que el periodista Edu Aguirre, amigo de Cristiano, salió a informar de las posibilidades ciertas sobre el traspaso. Eso catapultó la noticia y se creyó que era una realidad a cumplirse en breve. No obstante, hasta el propio Carlo Ancelotti declaró que no se podrá llevar a cabo. El delantero terminó volviendo, pero al Manchester United.