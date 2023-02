En medio de las dudas por su renovación con el PSG, Lionel Messi está cerca de regresar a Rosario para vestir la camiseta de Newell's Old Boys.

Quedan cerca de cuatro meses para que Lionel Messi se convierta oficialmente en jugador libre. El 30 de junio vence el contrato que firmó en 2021 con el París Saint-Germain y, a pesar de que su padre y representante se reunió con Luis Campos (el director deportivo del elenco francés) la semana pasada, aún no hay indicios de que la extensión esté por lo menos cerca. Por eso, Newell's no pierde las esperanzas.

Si bien el Fútbol Club Barcelona intenta hacer lo suyo, aunque también es cierto que la relación no quedó de la mejor forma (si quedaba alguna duda Matías Messi se encargó de aclarar cómo están las cosas con la institución culé), el conjunto rosarino, como nunca antes, se mantiene en carrera como una de las tres alternativas para el futuro cercano del campeón del mundo.

Y en ese camino sinuoso por el que transitan por estos días tanto el París Saint-Germain como el Fútbol Club Barcelona y Newell's Old Boys, Lionel Messi está realmente cerca de volver a vestir la camiseta roja y negra. Es que hace unos días trascendió que el Coloso Marcelo Bilesa sería el escenario para el partido homenaje de Maxi Rodríguez y que la Pulga será uno de los invitados.

Y ahora, como para refrescar el tema, salió a la luz que la fecha tentativa para que se efectúe el evento de la Fiera es el viernes 16 de junio, jornada en la que, en el contexto señalado y a 14 días de acabar su primer contrato con los parisinos, Leo, así como el resto de los invitados, lucirán un diseño ambientado en la indumentaria tradicional de la Lepra.

Newell's se aferra al sentimiento de Lionel Messi

Está claro que ni el fútbol argentino ni Argentina le pueden otorgar las condiciones que a Lionel Messi le ofrecen en Europa, Medio Oriente o Estados Unidos. No obstante, Newell's Old Boys aprovecharía el homenaje a Maxi Rodríguez en el Coloso Marcelo Bielsa para intentar llegar al corazón al Diez de la Selección Argentina para persuadirlo. De momento no se puede descartar que el sueño de la mitad de Rosario se haga realidad a partir de julio, porque ni en París ni en Barcelona tienen señales de qué es lo que pretende hacer el jugador.