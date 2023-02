La gala de The Best FIFA Awards cumpliría un rol clave en el retorno de Lionel Messi al FC Barcelona.

Lunes clave para el FC Barcelona: ejecutaría el plan regreso de Lionel Messi en los The Best

El 2023 se acerca a marzo y Lionel Messi todavía no firmó la renovación de su contrato con el París Saint-Germain, por lo que su futuro post junio próximo es incierto. Por eso, la posibilidad que parecía lejana de un retorno al Fútbol Club Barcelona, comienza a tomar cada vez más color en el ambiente de las especulaciones que, por cierto, ahora añadieron a la gala de los premios The Best de este lunes, como el escenario del próximo episodio de esta historia.

Ya en la semana, quien elevó su protagonismo fue el padre del actual campeón del mundo, quien estuvo tanto por París como por la Ciudad Condal. En la capital francesa se reunió con Luis Campos, director deportivo del PSG, para poner sobre la mesa el ofrecimiento (en principio, hasta junio del 2024), los montos de la contraprestación y los modos de pago.

Y en Barcelona, Jorge Messi se habría juntado con Joan Laporta, presidente de la institución culé, para, palabras más palabras menos, ver las chances de organizar un homenaje en el Camp Nou, evento que habrá que esperar para saber, primero si se concreta, y segundo, si forma parte del primer paso de un plan para la vuelta o si es simplemente una pantalla para que las controversias se diluyan con el paso del tiempo.

Sin embargo, de acuerdo a un reporte de Mundo Deportivo, este 27 de febrero, jornada en la que en París se llevarán a cabo los premios The Best de la FIFA, Jorge Messi y Joan Laporta aprovecharían para verse otra vez, con el único propósito de evaluar las posibilidades reales para que a mitad de año el rosarino vista nuevamente de blaugrana.