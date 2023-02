Este jueves fue una fecha clave para el futuro de Lionel Messi. En la reunión que mantuvo con los directivos del PSG, si bien no hubo acuerdo, dejó en claro cuál es su postura.

El clima en el PSG en el plano deportivo no es el ideal ni mucho menos. Frente al Bayern Munich en el Parque de los Príncipes el pasado martes, en lo que fue la ida de los Octavos de Final de la Champions League, perdió 1 a 0 y, de esa forma, hilvanó su tercera derrota consecutiva (había perdido ante el Olympique de Marsella por la Copa de Francia y con el Mónaco por la Ligue 1). En ese contexto, el entorno más cercano de Lionel Messi se reunió con los directivos de los parisinos para discutir la renovación.

Igual, por fuera de los resultados, el ambiente con el argentino ya viene bastante caldeado después de la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. No hubo reconocimiento alguno en su primer encuentro como local en el 2023 y encima los principales medios deportivos contagiaron a la afición del fastidio que sienten los directivos, por la demora que visibilizaron de la extensión del vínculo que se daba por cerrada para los primeros días de enero.

Aún así, más allá del desgaste, eso no quita que el estirar la estadía de Lionel Messi en París sea uno de los temas que más inquieta por estos días a la cúpula dirigencial del PSG, a sus hinchas y a la capital en sí. Pues está claro que no es lo mismo mantener al astro argentino -lo cual, entre otras cosas, significaría sujetar a los patrocinadores- que no tenerlo y que la atención se desvíe hacia otros mercados.

Yendo puntualmente a lo que arrojó el encuentro de este jueves por la mañana de Europa, el periodista Fabrizio Romano contó que si bien todavía no hubo acuerdo, se trató: la duración del nuevo contrato, el monto del salario y otros detalles que acompañan a las formas con las que percibirá dicha contraprestación. Desde luego, en las próximas semanas habrá más reuniones en función de unirse en un mismo punto.

Por otra parte, la fuente citada contó que la idea del Diez de la Selección Argentina sería mantenerse en un fútbol competitivo, por lo que se descartarían, entonces, por lo menos por el momento, las opciones de la MLS y de Newell's Old Boys. Sin embargo, restará esperar por el resultado final de la llave con el Bayern Munich para determinar si cambia alguna postura frente a una eliminación consumada.