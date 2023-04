¿Out of context?: posibles movimientos de DT’s si Ancelotti va a Brasil

En la previa del partido de Real Madrid frente a Real Valladolid, Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación, y se refirió a la opción de ser nuevo seleccionador de Brasil; una situación que en el tiempo pasado no era tema de conversación para él.

Precisamente, en la conferencia de prensa manifestó sobre la posibilidad de recalar en el Gigante Sudamericano: "la realidad es que el equipo nacional de Brasil me quiere y esto me encanta y me da mucha ilusión", situación que sorprendió a todos, ya que él poco hablaba del tema.

Sin embargo, No le dejó más espacio a los comentarios maldecir que se encargará de resolver lo que será la presente temporada con el conjunto Merengue, con el cual quiere cumplir su vínculo contractual: "hay que respetar el contrato que tengo y lo quiero cumplir".

Lo cierto es que a través de las redes sociales, y ante ese anuncio por parte del director técnico, los usuarios, eh incluso el experto en datos español, Mister Chip, se refirió a unos posibles movimientos en los técnicos de diferentes clubes grandes de Europa.

El que por ejemplo dijo que si Ancelotti va Brasil, podría ser interesante que a Real Madrid llegue el director técnico alemán, Jürgen Klopp; y como Liverpool quedaría sin entrenador, el llamado para tomar las riendas de los reds, sería el exseleccionador español, Luis Enrique. ¿Se dará?