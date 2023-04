¿Es el adiós a Real Madrid? Ancelotti sorprende: "Brasil me quiere y eso me encanta"

Carlo Ancelotti ya no esconde el rumor que lo vincula con la selección de Brasil. El entrenador de Real Madrid sorprendió con sus declaraciones en rueda de prensa respecto al interés de la selección verde-amarela por contar con sus servicios. Varias frases que dejó el italiano hacen pensar que la posibilidad de dejar al conjunto merengue por el seleccionado sudamericano es realmente alta.

Brasil vendrá directamente por Ancelotti. Hace algunos días, en Radio Marca adelantaron que el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues, viajará a Madrid para hablar mano a mano con Carletto para ofrecerle el cargo de seleccionador. Y tras esto, aparecieron unas nuevas declaraciones del italiano que han sorprendido a todo el mundo.

"La realidad es que el equipo nacional de Brasil me quiere y esto me encanta y me da mucha ilusión", comenzó diciendo Carlo Ancelotti ante la sorpresa de todos los periodistas presentes en la rueda de prensa previa al partido que tendrá Real Madrid ante Valladolid este domingo. Pero luego, aclaró que "hay que respetar el contrato que tengo y lo quiero cumplir".

Respecto a la reunión que tendría con Ednaldo Rodrigues, el director técnico de 63 años aseguró: "Si viniese el Presidente de la Federación de Brasil estaría encantado de saludarlo, claro. Pero repito: lo único que quiero es cumplir en este club mientras esté. Noto cariño y mi entorno es tranquilo".

Ancelotti también había dicho tiempo atrás que luego de Real Madrid se retiraría de los banquillos, pero ahora la idea es otra. "No lo mantengo", cuando fue consultado al respecto. Otra frase que hace pensar que la posibilidad de dirigir a Brasil realmente le interesa.

¿Qué piensa de los rumores sobre los candidatos a reemplazarlo?

Por último, Carletto también se refirió a los rumores que han aparecido sobre ciertos candidatos a reemplazarlo en el banquillo de Real Madrid. Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann y hasta Xabi Alonso fueron algunos de los nombres que aparecieron, pero eso no le preocupa al italiano.

"No me sorprende que haya estos rumores. No me afecta, no me preocupa. Solo estoy pendiente de cumplir con este club y con este equipo. Yo sigo aquí hasta que el Real Madrid me permita estar aquí. Estoy muy bien y noto el cariño del presidente, de la afición y de los jugadores. Tenemos dos meses por delante y después ojalá se pueda seguir", sentenció.