Pocos momentos en la historia del fútbol son tan icónicos como el partido de cuartos de final del Mundial de 1986 entre Argentina e Inglatera. Ese encuentro será para siempre recordado por la actuación de Diego Armando Maradona por la "Mano de Dios" y uno de los mejores goles de todos los tiempos. Ahora ha salido a subasta la camiseta usada por el 10 argentino en ese encuentro.

Los goles anotados por Diego Maradona ante Inglaterra han quedado para la história. Tanto el polémico gol con la mano como el tanto marcado luego de gambetear a todo el plantel inglés desde la mitad de cancha. Sin lugar a dudas, un partido que marcó un antes y un después en el fútbol.

Algo que no muchos saben es qué pasó con la camiseta usada por Maradona en ese partido. La casaca alternativa de Argentina ha estado en posiesión del exjugador inglés, Steve Hodge, quien intercambió su camiseta con el Pelusa tras el encuentro. Esta también estuvo en exhibición en el Museo Nacional del Fútbol en Inglaterra.

Ahora la camiseta histórica será subastada. Sotheby's será la casa de subastas encargada de llevar a cabo la venta. La camiseta será publicada el próximo 20 de abril y recibirán ofertas por la pieza histórica del fútbol hasta el 4 de mayo.

"La mano de Dios es realmente un momento singular no solo en la historia del deporte, sino en la historia del siglo XX. El momento resonó mucho más allá del mundo del fútbol, ya que se produjo poco después del conflicto de las Malvinas, y a su vez ha inspirado libros, películas y documentales. Maradona es ahora recordado como uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, y este partido en particular es una parte fundamental de su legado" dijo Brahm Wachter, Jefe de Ropa de Calle y Coleccionismo Moderno de Sotheby's en The Guardian.

¿Récord en subasta?

La casa de subastas espera vender la camiseta de Diego Maradona en unas 4 millones de libras esterlinas, que equivalen a unos 5,25 millones de dólares. La pieza histórica podría incluso romper el récord de subasta de artículos deportivos. La marca actual la tiene la venta de una camiseta de los Yankees de Babe Ruth, que fue subastada en 5,64 millones de dólares.