Emiliano Martínez demostró en la Copa del Mundo de Qatar 2022 que es uno de los mejores arqueros del planeta. Por algo recibió el guante de oro una vez culminada la Final entre la Selección Argentina y Francia en el Estadio de Lusail. Pero ciertos gestos de sus celebraciones levantaron críticas en el Viejo Continente, a tal punto que se rumoreó que Unai Emery podría prescindir de él en el Aston Villa.

Con los trascendidos instalados, el Dibu regresó a Inglaterra y, en contrapartida a las versiones que surgieron, fue recibido de la mejor manera por parte del público afín a The Lions. No obstante, no fue parte del once titular de su equipo en el encuentro frente al Tottenham Hotspur correspondiente a la jornada 16 de la Premier League.

Al respecto, Unai Emery aclaró la razón por la que decidió no contar con Emiliano Martínez a pesar de haberlo convocado: ''Era nuestro plan. Él necesita descansar y después estará disponible para jugar, pero solo entrenó dos veces. Ya aplicaremos nuestra idea de trabajo con él. Por eso estuvo en el banco y su lugar lo ocupó Robin Olsen''.

¿Cuándo podría regresar Dibu Martínez al arco del Aston Villa?

Aston Villa, que sigue su camino en la Premier League 2022/2023 (en la que tiene como objetivo clasificar a alguna competición europea) podría volver a contar con Emiliano Martínez en el arco, tras su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, en el partido contra el Wolverhampton de este miércoles cuatro de enero a las 20 horas de Inglaterra.