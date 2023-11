Dentro de un fútbol italiano siempre caracterizado por la rudeza de sus defensores, la aspereza para la marca o el famoso catenaccio, su aparición rompió el molde. Es cierto, su nombre no fue el único, en medio de una camada en la que los grandes delanteros también hicieron de las suyas. Pero Alessandro Del Piero fue distinto al resto.

Uno de los mejores en su posición por juego y también por carisma. Del Piero revolucionó el fútbol mundial, gracias a su técnica, movilidad, remate y capacidad de definición. Conquistó títulos y distinciones tanto a nivel individual como colectivo. Y se convirtió en un símbolo de la Juventus, club en el que permaneció durante 19 temporadas.

Inicios de Alessandro Del Piero en el mundo del fútbol

Del Piero nació el 9 de noviembre de 1974 en Conegliano, al norte de la bota itálica. Siempre soñó con conocer el mundo, aunque de niño creía que la mejor manera de hacerlo realidad era trabajando como camionero. Claro, también le gustaba el fútbol y jugaba en el patio de su casa junto a sus amigos. Además, de noche entrenaba en un equipo parroquial.

Su vida daría un giro drástico cuando el sacerdote de la ciudad habló con dirigentes del Padova para que se lleven a ese pequeño talento que comenzaba a aparecer. Y así fue, en 1992 ingresó a las juveniles del equipo padovino. Con apenas 16 años debutó en el equipo profesional del club, que por esos momentos jugaba en la Serie B.

Juventus apuesta a su talento

Debutó como profesional en un encuentro frente al Ternara Calcio. Los blanquirrojos se impusieron por 5-0 y anotó el primer gol en su carrera. Fue una experiencia inolvidable para él en todos los sentidos. Gracias a este excelente rendimiento, muchos equipos italianos y europeos se interesaron por hacerse con sus servicios, pero en 1993, la Juventus pagó €5 millones para ficharlo.

Del Piero no tardó mucho tiempo en disputar su primer partido oficial en la Serie A, máxima categoría del fútbol italiano. Eso ocurrió el 12 de septiembre de 1993 contra el Foggia 1920, en un juego que terminó 1 a 1. Disputó pocos minutos, ya que necesitaba una adaptación al juego del plantel bianconeri. Una semana más tarde, ante la Reggina, marcó su primer gol con los colores juventinos y guió a sus compañeros hacia el triunfo 4-0.

Idolatría y títulos

Ese inicio triunfal dejaba impregnada la sensación que luego se confirmaría con el correr de los años: la Juventus iba a ser el club de su vida y en el que viviría un camino repleto de gloria. Durante su tiempo en el equipo bianconeri, ganó numerosos títulos, incluyendo 6 ligas italianas, una Copa Italia y una Copa Intercontinental. Aunque el suceso máximo se daría en la Liga de Campeones.

En la temporada 1995/96, la Juve conquistó la UEFA Champions League, superando al Ajax en la tanda de los penales de la final celebrada en el Olímpico de Roma. Fueron tres años seguidos jugando finales, aunque en las dos siguientes caería, primero con el sorprendente Borussia Dortmund y luego con el Real Madrid.

Del Piero es el máximo goleador en la historia del equipo, anotando 290 goles en los 705 partidos que disputó con esa camiseta. Muchos de estos, claves, o en compromisos importantes y definitorios. Además, pese a recibir ofertas importantes, decidió quedarse mostrando una lealtad excepcional hacia el club. En definitiva, es y será un emblema juventino.

Amor azzurri

A lo largo de su exitosa carrera conquistó varios campeonatos con la Vecchia Signora, pero el torneo que lo marcó fue el Mundial de Alemania 2006, en el que la selección italiana se consagró campeona del mundo por cuarta vez y, en gran parte, fue gracias a Del Piero.

En ese certamen, Alessandro fue el protagonista de la semifinal contra los locales, con un gol incluido en el alargue para liquidar el juego.

En total, disputó tres ediciones de la Copa del Mundo con Italia. Su estreno fue en Francia 1998 -4 partidos-. Luego fue convocado para Corea-Japón 2002 -3 encuentros- y cerró su participación en Alemania -5 juegos-.

El delantero tiene el récord de ser el futbolista que más minutos disputó en la Copa del Mundo-501- sin recibir un gol de su rival mientras estuvo en la cancha.

Retiro y nueva etapa

Después de dejar la Juventus FC en 2012, Del Piero sorprendió a muchos al fichar por el Sydney FC en Australia. Su llegada revivió el interés por el fútbol en ese país, aunque sólo estuvo una temporada. Su último club fue el Delhi Dynamos de la Liga India. En 2015, anunció su retiro. Durante su carrera, mandó el balón al fondo del arco en 343 ocasiones en 868 partidos en total.

Tras abandonar la actividad, decidió seguir ligado al fútbol. En febrero de 2019 adquirió el LA10FC, un equipo de Los Ángeles que milita en la United Premier League Soccer, la quinta división del soccer estadounidense. También ha trabajado como comentarista deportivo y ha participado en proyectos benéficos relacionados con el deporte.

Reconocimiento y legado

Pinturicchio, apodo que heredó por la fineza de su juego, y cuando tocaba la pelota lo asociaban la suavidad con las pinceladas del artista italiano del Renacimiento, es conocido por su carisma y su simpatía tanto dentro como fuera del campo. Siempre ha sido un jugador muy querido por los fanáticos y ha demostrado ser un verdadero caballero del fútbol.

Del Piero fue nominado al premio FIFA World Player en varias ocasiones y recibió el premio al Mejor Jugador Europeo del Año en 1998. Su talento y su contribución al fútbol italiano y mundial fueron reconocidos por jugadores, entrenadores y aficionados de todo el mundo.

¿Futuro presidente?

Alessandro Del Piero y la Juventus son prácticamente sinónimos, por lo que las puertas de la institución siempre estarán abiertas para él. Aunque no hay una intención inmediata de volver, no descarta su posible regreso. “Construí una relación especial con la Juve, lugar del que nunca me fui. Cuando pasas mucho tiempo y muchas experiencias en una comunidad, las raíces se hunden en la tierra”, expresó.

Y aclaró sus intenciones de ejercer activamente en el club: “Hoy no estoy trabajando allí, pero nunca me sentiré distante. Ser presidente de la Juventus es una responsabilidad enorme y hoy no puedo decir que sí o que no. Algo que está claro es que una parte importante de mi corazón está ahí. Y siempre estará”.

¿Qué opinas sobre la carrera de Alessandro Del Piero? Déjanos tus comentarios y comparte tus recuerdos más memorables.