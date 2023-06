Continúa la novela de Lionel Messi y de su nuevo destino para jugar al fútbol. Todo apunta a que su nuevo equipo será el Inter de Miami en la MLS, algo que se haría oficial en las próximas horas. Con esto, el campeón del mundo le cierra las puertas a sus otras opciones, el Al Hilal y Barcelona.

Desde el club español afirmaban que la vuelta de Messi dependía del jugador, y se llegaron a dar charlas entre su padre y representante Jorge Messi con el presidente del club, Joan Laporta. Sin embargo, un amigo cercano a Messi apareció para dar otra versión del asunto.

Los dichos del amigo de Messi contra Barcelona

Alessandro, un amigo cercano a Messi, subió a su cuenta privada de Instagram unas historias con el siguiente descargo: “Anímicamente Leo otra vez está destrozado. El Barcelona lleva dos meses prometiendo a él y a Antonela que era posible que volvieran a Barcelona y que todo estaría arreglado en el mes de Mayo Y NO SUCEDIÓ. Y también, porque querían hacerlo quedar mal diciendo que si él no volvía a Barcelona era porque es su decisión no volver Y NO ES VERDAD“, escribió.

“La semana pasada empezaron a decir que dependía de Leo la vuelta a Barcelona, que era su decisión y el Barcelona sabe que NO es así. Incluso tratando de culpar a Jorge Messi, su padre, diciendo que el lo estaba forzando a irse a Arabia Saudí. Mentiras. La realidad es que el Barcelona PROMETIÓ hacer una oferta QUE NUNCA LLEGÓ prometieron algo que no cumplieron y no pueden cumplir.

La sensación es de engaño y desconfianza, que jugaron con los sentimientos de nosotros otra vez“.

“Al igual que hace dos años prometieron y no cumplieron, hoy se tiene esa sensación, el desgaste ya es muy grande, no vale la pena estirarlo más, para que que estirar un sin sentido. Un club tan grande como el Barça no puede comportarse de esta manera, ojalá la vida nunca les cobre todo lo que Leo está sufriendo. El único jugador que merecía despedirse de la manera más bonita del club que el ama, fue el único en irse de la manera más triste posible. El único que no tuvo una despedida grande. El mejor de la historia lo echaron por la puerta de atrás“, continúa Alessandro.

Alessandro cierra diciendo que “Él ya lo explicara en unos momentos. Dará su versión. Se trabajo muy duro por parte de todos DOS MESES. Y él hizo muchos sacrificios que al final, no sirvieron para nada. No es problema de dinero, es de confianza. No prometas algo que NO PUEDES CUMPLIR. Y menos, al mejor de todos los tiempos“.