Ange Postecoglou, DT del Tottenham: "No voy a discutir con Lionel Messi"

El primer partido de la Selección Argentina en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 tuvo una clara figura destacada: Cristian Romero, e incluso el propio Lionel Messi se encargó de destacar al ‘Cuti’ como el “mejor central del mundo” en la actualidad.

Pues sobre ello le consultaron al entrenador del Tottenham, club donde milita el ‘Cuti’ desde la pasada campaña. Y Ange Postecoglou, en charla con TALKSport, aseguró que no es quién para contradecir a Messi.

Postecoglou coincidió con las declaraciones de Lionel Messi

“No voy a discutir con Lionel Messi”, reconoció el entrenador greco-australiano que tiene al Tottenham en la segunda posición de la Premier League, y que reconoce que mucho tiene que ver el Cuti con el rendimiento actual de su equipo.

“No me gustaría jugar contra él [Cuti Romero]. La mayoría de los chicos del equipo no quieren siquiera entrenar contra él. Es un verdadero competidor y me encanta eso de él. Ya sea en un entrenamiento o en un partido, lo que ves es lo que es con Romero”, añadió.

El Cuti lleva ya dos tantos con los Spurs en esta campaña, donde sólo han recibido 4 tantos y no han conocido la derrota en las primeras cuatro fechas. Así mismo, con la Selección Argentina, Romero demuestra partido a partido que es de los mejores de mundo. Para Messi y Postecoglou, el mejor.