Lionel Messi empezó la segunda temporada, primera completa con Inter Miami a toda máquina, y tal fue el vértigo del inicio que tuvo que parar por una pequeña lesión. Sin el jugador argentino en cancha, se conocieron más detalles sobre cómo es con sus compañeros, y uno de ellos reveló las indicaciones que le dio.

Eso no fue lo mejor de todo. Después de una revelación de uno de los mejores jugadores de Inter Miami en el 2024, se hizo viral en X la reacción de Leo Messi cuando conoció al papá del otro protagonista de esta historia. Por cosas así, el ’10’ argentino se considerado como uno de los mejores de todos los tiempos.

Gerardo ‘Tata’ Martino ya lo conocía al haber salido campeón con él en Atlanta United. Julian Gressel reveló que una de las razones para firmar con Inter Miami fue saber que tenían un equipo para salir campeón de la MLS con Messi y compañía. El volante alemán, que tiene nacionalidad norteamericana, rápidamente se hizo uno de líderes del equipo con la bendición del mismísimo jugador argentino.

Gressel tiene un podcast llamado ‘Player/Manager’ (Jugador – Gerente) y reveló que en la gira de pretemporada “Leo y yo bromeamos desde el primer día. Cuando estábamos en Arabia Saudita, Leo vino y se tapó la boca como hace siempre por las cámaras. Me dijo algo en inglés, era la primera vez que me hablaba en inglés. Me dijo: ‘Ahora cambiamos. Vos te quedas y Jordi corre. Jordi va más atrás’. Le dije que sonaba bien. Se acercó otra vez y me dijo: ‘Mi inglés es muy bueno, ¿no?’. Y le dije: ‘Sí, muy bueno. ¡Entendí todo!’”.

Las revelaciones iban a continuar. En un nuevo capítulo de su podcast, Julian Gressel confesó otra indicación que Lionel Messi le dio en Inter Miami. “Leo me pidió que hablara en la reunión del equipo antes del partido en lugar de (DeAndre) Yedlin, lo que obviamente es un gran honor. Se acercó a mí en inglés y me dijo: ‘Habla con el equipo’. Dije que sí. Entonces, obviamente, piensas: ‘Oh, ¿qué les vas a decir a estos tipos?”, reveló el mediocampista. Ahora, era el momento de que el jugador argentino conociera al papá de su compañero.

Lionel Messi y su reacción con el papá de Julian Gressel

Lejos de sentir molestia por las revelaciones de su compañero sobre las indicaciones que le dio en partidos de Inter Miami, Leo Messi reaccionó como todo un grande cuando conoció al papá de Julian Gressel, se tomó una foto con él y, por supuesto, no faltó una sonrisa por esta visita durante un entrenamiento del equipo de David Beckham y los hermanos Mas.

Messi volvió a los entrenamientos y ya tendría fecha de regreso a las canchas

Tras confirmarse una pequeña lesión en el músculo isquiotibial de la pierna derecha, Messi volvió a entrenar el 20 de marzo de 2024 y realizó un trabajo individual con un fisioterapeuta de Inter Miami. Como el mismo Gerardo Martino lo confirmó al decir que la idea es que “llegue en condiciones para jugar los cuartos de final de Concachampions”, el partido en el que Leo regresaría a las canchas sería contra Rayados de Monterrey el miércoles 3 de abril a las 20:00 ET (21:00 ARG) en el estadio Chase.

