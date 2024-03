Lionel Messi no había pateado el primer balón como jugador de Inter Miami cuando uno de los presentadores más populares en Estados Unidos lo recibió con los taches arriba porque, según él, no hablaba inglés. Este tema ha dado de qué hablar y llegó la hora de saber cómo se comunicaría Leo con su guardaespaldas, Yassine Cheuko.

Mientras que Brian Kilmeade, presentador del canal Fox Noticias, señaló el 9 de junio de 2023 sobre la llegada de Messi a Estados Unidos que “lo único que me preocupa es que no habla inglés y quiero verlo sentarse y hablar”, a medida que el jugador argentino fue disputando partidos con Inter Miami se empezaron a conocer detalles sobre la comunicación con sus compañeros.

Robert Taylor fue el primer jugador de Inter Miami que le reveló al medio MTV Noticias, de Finlandia, en agosto de 2023 que “Messi, Busi (Sergio Busquets) y Jordi (Alba) también están todos aprendiendo inglés“. Incluso, sostuvo que el capitán del equipo ya le había dado indicaciones en este idioma. ¿La clave para comunicarse con Yassine Cheuko?

Más detalles sobre el inglés de Messi salieron a la luz de la mano de Edison Azcona. El jugador dominicano le comentó al portal Infobae que “no lo he escuchado hablar inglés a Leo. A veces, ha dicho ‘good morning’ (buenos días) cuando entra, pero los que hablan inglés y no saben español están aprendiendo a hablar español”. Otra de las posibilidades sobre cómo podría hablar el ’10’ de Inter Miami con su guardaespaldas.

Gerardo Martino le confirmó al portal The Athletic que Yassine Cheuko “jamás estuvo en Estados Unidos. No estuvo en la guerra, ni en parte de la milicia de Estados Unidos. Todos esos reportes sobre él en las últimas semanas son falsos”. Entonces, el misterio sobre en qué idioma hablaría Leo Messi con su guardaespaldas continuaba hasta que apareció un video que traería un gran indicio sobre este tema.

¿Se acabó el misterio? Así hablaría Messi con su guardaespaldas

En el mundo del fútbol se ha instalado la narrativa que a Messi no le gusta hablar en otro idioma que no sea español por intervenciones que ha tenido en diferentes entrevistas o comerciales. Su guardaespaldas, al parecer, podría darle una mano con este tema porque apareció un video en el que habla en español. Lo más lógico llevaría a decir que este es el idioma con el que Yassine Cheuko se comunica con Leo. ¿O no?

