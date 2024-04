El conjunto culé no deja de hablar de la joya de River Plate. Anticipan una lucha a tres o cuatro bandas donde hay un plan para ver a Mastantuono por la ciudad de Barcelona.

Barcelona y su estrategia para no perder a Mastantuono a manos de Real Madrid o Chelsea

Hay caso Franco Mastantuono. Con solo 16 años la promesa de River Plate se ha convertido en una realidad para los gigantes de Europa. En tiempos donde tanto se habla del interés de potencias como Real Madrid, PSG o Chelsea, Barcelona también mueve ficha pensando en un posible ataque a la operación. Hay diferentes aristas que serán claves para entender que ocurre con el nacido en Azul.

Desde que Fabrizio Romano anunciase el inicio de una nueva puja por un talento suramericano todo se ha ido acelerando. Mastantuono espera, River también y por Europa parecen empezar a entender que los 45 millones de euros de la cláusula del zurdo no podrán rebajarse. Ojo que esta sube hasta los 50 ‘kilos’ a finales de cada mercado de fichajes. Barcelona mira a Buenos Aires teniendo en claro que se deben dar tres cuestiones para conseguir el arribo de un joven definido como una pieza perfecta para el club blaugrana.

“Técnico, habilidoso, asociativo, con inteligencia táctica, polivalente y llegada desde la segunda fila”, así define Sport a Mastantuono antes de hablar del plan para conseguir su llegada al Camp Nou. Se tiene en claro en primer lugar que si hay que competir en lo económico ahora mismo la operación es imposible. Barcelona en este sentido y antes de dos años indican, no puede presentar batalla a los Real Madrid, Chelsea o incluso los PSG o Manchester City. ¿Entonces cómo se compite?

Por el diario hablan de un acercamiento a la familia del jugador. Un ítem clave y que se hace en cada operación de este tipo. Por Barcelona ven con buenos ojos su renovación teniendo en cuenta las trabas económicas que pesan ahora mismo en el interés culé. Sport habla de un operativo seducción a Mastantuono para hacerle ver que el Camp Nou es el lugar ideal para desembarcar en Europa.

¿Qué más? Por Sport hablan de un futuro para Franco que será definido en junio. Todo esto para que el jugador desembarque en Europa cuando sea mayor de edad. La misma ecuación de Real Madrid con talentos como Endrick se repetiría. La información del medio va en la misma línea de MARCA, donde se hablaba días atrás de una lucha en la sombra para que Mastantuono tenga nuevo club en julio del 2024 de cara a las próximas campañas. Que tenga pasaporte europeo no cambia la hoja de ruta en este sentido.

Barcelona avala por esperar

Mastantuono interesa. Cada día que pase y el joven talento de River Plate no tenga nuevo destino es un día más que se gana para poder competir con su futuro. Barcelona espera que la zaga no termine pronto y que los tiempos para definir el futuro del zurdo se alarguen en el tiempo. A corto plazo no se puede competir.

¿Por qué Mastantuono puede costar más de 50 millones?

Si miramos los precedentes puede que la cosa vaya a más. Clubes como Real Madrid apostaron por pagar hasta 10 millones más por Endrick (cláusula 60 precio de salida 70) con el fin de convencer tanto a Palmeiras como al jugador. También para asegurarse que el Verdao fuese su casa hasta este mes de junio. Todos los caminos nombrados en Europa hablan de un Franco Mastantuono que más pronto que tarde apunta a tener nuevo destino para 2025 o 2026. Barcelona, Real Madrid, Chelsea o PSG, los primeros gigantes que se mueven con fuerza.