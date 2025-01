“No ha superado las finales de Champions que perdió”, la dura respuesta de un jugador del Real Madrid a Simeone

Hay un nuevo líder en LaLiga y no es otro que un Real Madrid que ni mucho menos pasó por alto las declaraciones de Diego Pablo Simeone. En la previa de la derrota frente al Leganés como visitante, el entrenador del Atlético de Madrid se mostró más que claro alrededor de todas las polémicas ocurridas en el encuentro entre el conjunto merengue y Celta de Vigo por los octavos de final de la Copa del Rey. Hubo respuesta tanto por parte de Carlo Ancelotti como gracias a las declaraciones puntuales de un jugador en zona mixta tras la goleada frente a Las Palmas. Se viene el derbi en semanas.

“El partido de ayer no lo vi. Me contaron episodios que pasaron como los hay desde hace cien años. No sé qué les sorprende…”, fueron las palabras puntuales con las cuales el Cholo analizó la jugada donde Celta de Vigo pudo haber tenido un penalti a favor antes del primer gol del Real Madrid en la Copa del Rey. La acción no ha dejado ni mucho menos de dar la vuelta al mundo mientras ambos conjuntos de la capital española esperan por el sorteo de cuartos de final. Primero habló Carlo Ancelotti en la previa de la goleada ante Las Palmas y finalmente Dani Ceballos en zona mixta avivaría un poco más la polémica.

El volante de Carlo Ancelotti no dudó a la hora de marcar el terreno. Devolvió el golpe a Diego Pablo Simeone y Atlético de Madrid comentando las dos finales de la Copa de Europa que tanto en 2014 como 2016 vieron al Cholo hincar rodilla ante el rival de patio: “Yo creo que aún no ha superado las dos finales de Champions perdidas con el Real Madrid. Ellos tienen sus opiniones; pero nosotros tenemos que seguir trabajando. Y seguimos en la misma línea, que es ganando. A disfrutar de esta victoria”.

Hablar de dichas definiciones supone un dolor íntegro para Atlético de Madrid. No solamente por lo que supuso perder dos derbis en semejante instancia, si no igualmente por las formas en las cuales Real Madrid se consagró tanto en Lisboa como en la ciudad de Milán. El gol de Sergio Ramos a minutos del cierre en Portugal y los penaltis por la capital de Lombardía, motivos de una serie de roces que incluso casi una década más tarde parecen más que vivos en la capital española. No nos olvidemos que en el mes de febrero se viene un derbi en el Santiago Bernabéu entre ambas entidades.

Ni siquiera voces tranquilas como la de Carlo Ancelotti pasaron por alto las palabras del Cholo. El italiano marcó el terreno en la previa frente a Las Palmas dejando en claro que no escuchará todo el ruido externo a la polémica vista frente al Celta de Vigo. Carletto, no nos olvidemos tampoco, fue el entrenador de la casa blanca en aquella definición del 2014: “Son cosas que se dicen de cara a la galería. Todo el mundo del fútbol es consciente de lo que representa el Real Madrid y lo que ha representado en 125 años de historia. Todo el mundo lo tiene muy claro. Supongo que pueden ser espinas que duelen”.

Real Madrid y Atlético esperan por el sorteo de Copa

Ambos conjuntos conocerán a su próximo rival en el torneo de eliminación a lo largo de las próximas horas. Recordemos que hablamos de la última fase del certamen con enfrentamientos a 90 o 120 minutos y donde la localía quedará meramente definida por la bolilla que salga primero. Barcelona, Osasuna, Leganés, Getafe, Real Sociedad y Valencia, posible rivales.

Lo que le queda a Simeone en este mes de enero de 2025

Los colchoneros se preparan para recibir a tanto Bayer Leverkusen como Villarreal en esta semana. Todo ello antes de que toque viajar a Salzburgo por la última jornada de la UEFA Champions League y mientras se anticipa un mes de febrero donde tanto los enfrentamientos por Copa del Rey como el derbi frente al Real Madrid marcaron el destino de un equipo que en Leganés perdió una racha de 15 victorias consecutivas en todos los frentes. La tensión para el encuentro en el Santiago Bernabéu del día 9F, más que avivar.

