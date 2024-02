La pretemporada 2024 parece no tener piedad con Inter Miami y en el cuarto partido amistoso que disputaron, Lionel Messi y compañía sufrieron una goleada por 6 a 0 contra Al-Nassr. Y, como si fuera poco, la mismísima MLS decidió presumir aquel jugador que David Beckham y las directivas decidieron sacar del equipo.

Si hay un aspecto del juego de Inter Miami que viene caminando por una cuerda muy floja es la defensa. El equipo terminó con 54 goles en contra y penúltimo en la tabla de posiciones de la Conferencia Este de la MLS 2023. ¿Algo cambió en el 2024? Por ahora no. Desde que el protagonista de esta historia dejó de ser compañero de Leo Messi, el equipo sumó tres derrotas, un empate y once goles recibidos.

A la hora de hablar de referentes en la defensa de Inter Miami, Kamal Miller daba a un paso al frente como integrante de la Selección de Canadá. El equipo norteamericano decidió el 3 de octubre de 2023 renovarle el contrato hasta el final de la temporada 2026 con opción a extenderlo por un año más, pero sucedió lo inesperado, y ya no jugaría más junto a Messi y compañía.

“Estoy bastante sorprendido por todo el asunto. Especialmente después de firmar una extensión y el club fue tan inflexible en tenerme allí. Y con la próxima Copa del Mundo de 2026, dijeron: ‘Oh, estamos muy felices de tener un jugador que estará allí para Canadá representando al club’. Así que todo salió de la nada. Pero entiendo por qué tuvo que suceder. Es parte del negocio”, le confesó Miller a la página oficial de la MLS sobre la decisión que tomó Inter Miami de enviarlo a Portland Timbers a cambio de $625.000 dólares en dinero para los fondos de asignación general.

El sistema defensivo de Inter Miami volvió a quedar en el ojo del huracán por recibir tres goles en 12 minutos y terminar sufriendo una goleada 6 a 0 contra Al-Nassr el primero de febrero de 2024. Luego de este duro golpe para Lionel Messi y compañía, la MLS decidió presumir aquel jugador que David Beckham y las directivas del equipo sacaron del club de una manera inesperada.

Inter Miami lo sacó del equipo y la MLS lo presumió tras la goleada que sufrió Messi

Luego de la goleada que sufrieron Inter Miami y Lionel Messi por 6 a 0 contra Al-Nassr en la Copa Riyadh Season, la MLS presumió a Kamal Miller con el siguiente mensaje en X: “Está ansioso por llevar su carrera al siguiente nivel en la Ciudad Rosa (Portland)”. Además, la página oficial de la liga de Estados Unidos le dedicó un artículo donde el exdefensor central de Inter Miami también reveló lo que significó jugar junto a Leo.

Kamal Miller reveló la apuesta que hicieron en el debut de Messi con Inter Miami

A la hora de hablar sobre lo que significó ver cómo Leo Messi debutaba con un gol al último minuto para el triunfo de Inter Miami vs. Cruz Azul en el primer partido de la Leagues Cup 2023, Kamal Miller le reveló a la página oficial de la MLS la apuesta que hicieron sobre el jugador argentino: “Eufórico, sinceramente. Realmente no se puede escribir ni soñar de otra manera, especialmente su entrada, la forma en que entró y anotó ese tiro libre. Fue una locura. Estaba en la banca cuando anotó, me sustituyeron en ese juego y simplemente aceptamos apuestas en la banca como: ‘¿Crees que anotará?’ Y luego boom, justo por encima de la barrera. Pensamos: ‘Esto no es real’”.