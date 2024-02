La promesa era ver el que sería el último partido que enfrentaría a Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo, pero como en el mundo del fútbol no hay nada escrito, uno de los dos solo jugó 13 minutos y el otro tuvo que mirar el encuentro desde las tribunas. La goleada del Al-Nassr contra Inter Miami por 6 a 0 dejó un video de Leo que nadie se imaginó.

De entrada, empezaron las malas noticias. Cristiano no se alcanzó a recuperar en su totalidad de la lesión en uno de los gemelos y tuvo que ver el partido Al-Nassr vs. Inter Miami por la Copa Riyadh Season desde un palco del estadio Kingdom Arena. A Messi le iba a pasar algo similar, aunque podría jugar unos pocos minutos.

A 32 minutos del inicio del partido, Michelle Kaufman, del diario Miami Herald, informó que Lionel Messi sintió una molestia muscular después de la derrota 4 a 3 contra Al-Hilal y, por ende, se le había realizado una resonancia magnética. A pesar de que los resultados no arrojaron una lesión, Inter Miami decidió que el jugador argentino iniciara como suplente contra Al-Nassr, el primero de febrero de 2024.

No uno ni dos, tres fueron los goles que Inter Miami recibió en los primeros 12 minutos de juego. Mientras que Cristiano Ronaldo no paraba de celebrar las anotaciones, Leo Messi no pudo contenerse y reaccionó al gol que Aymeric Laporte les marcó desde antes de mitad de cancha ¡Y lo más inesperado estaba por venir!

La historia para Inter Miami en el segundo tiempo no iba a cambiar porque llegaron otros tres goles más del Al-Nassr para que se decretara el 6 a 0 final. Lo más emocionante acerca del equipo norteamericano iba a ser el video sobre Messi que nadie en el mundo del fútbol se hubiese imaginado. ¡Y no es por exagerar!

El video de Messi en la goleada a Inter Miami que nadie se imaginó

El partido estaba liquidado, Inter Miami perdía 6 a 0 y Lionel Messi había empezado el partido como suplente por una molestia muscular. Era casi impensado contemplar que el ’10’ argentino entrara al partido, pero Gerardo ‘El Tata’ Martino decidió lo que nadie se imaginó y le dio la orden a Leo que ingresara al minuto 38 del segundo tiempo. El video rápidamente se hizo viral y… ¿Ni Cristiano Ronaldo lo entendió? Seguramente, el equipo norteamericano se había comprometido con la organización de la Copa Riyadh Season para que Messi jugara aunque fueran unos minutos.

Desde Argentina confirmaron si la molestia muscular de Lionel Messi es grave

Las alarmas se encendieron porque si a Lionel Messi le tuvieron que hacer una resonancia magnética fue por el grado considerable de dolor que le generó una molestia muscular. Sin embargo, desde Argentina confirmaron si lo que le pasó al capitán de Inter Miami es grave. “Leo Messi no fue titular porque sintió una molestia en el partido contra Al-Hilal. El cuerpo técnico decidió que no juegue hoy (primero de febrero) para prevenir“, publicó Gastón Edul, del canal TyC Sports (Deportes).