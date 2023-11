Si vamos a los números, la primera temporada de Lionel Messi en Inter Miami pudo ser mucho mejor, ya que tuvieron la posibilidad de ganar más de un título al disputar dos finales. Hay que mejorar el plantel y un nuevo rumor tendría al jugador que señaló a Leo de ser tímido perdiendo su lugar como titular en el equipo. ¿David Beckham no lo perdona?

Inter Miami ganó el primer título en la historia del equipo con el triunfo en la Leagues Cup 2023. Messi registró 10 goles, una asistencia y siete partidos, para ser el Jugador Más Valioso de este torneo, pero desde aquella final, el protagonista de esta historia empezaba a surgir como figura del equipo de Beckham y los hermanos Mas al atajar y convertir el último penal para que fueran campeones.

Leo Messi e Inter Miami se quedaron cortos a la hora de ganar la final de la US Open Cup, el jugador argentino no jugó por estar lesionado, y tampoco clasificaron a los Playoffs de la MLS 2023. No solo la ausencia de Lionel en 6 partidos del rentado de local de USA pesó para no estar en la Postemporada. El equipo rosa terminó penúltimo en la tabla de posiciones de la Conferencia Este con 54 goles en contra y una diferencia de gol de -13.

De no ser porque el arquero Drake Callender salió figura en la mayoría de partidos de Inter Miami, terminar en la última posición hubiera sido una gran opción. Sin embargo, un nuevo rumor de prensa daría a entender que David Beckham no estaría del todo conforme con el rendimiento del portero norteamericano y estaría pensando en traerle un reemplazo estrella. Justamente esto se da luego de que Callender señalara a Messi de ser tímido. ¡Oh, oh!

“En un poco reservado. Es un poco tímido. Pero da muy buenos discursos antes de los partidos. Cuando lo observas, en su mirada te das cuenta de que su compromiso es genuino. Tiene una presencia tan fuerte que te hace pensar que no va a rendirse. Creo que los demás perciben esa energía. Es una persona que se mueve y actúa de un modo que está en otro nivel. Hacemos todo lo posible por seguir su ejemplo y damos lo mejor que tenemos individualmente y como grupo para unirnos y lograr un buen resultado”, dijo Drake Callender en el cuarto capítulo de la serie ‘Messi meets America’ (Messi llega a Estados Unidos) cuando le preguntaron cómo Lionel Messi los motivaba antes de los partidos.

El jugador que señaló a Messi de tímido perdería su lugar en Inter Miami

Según informó el diario The Sun, fuentes cercanas a David de Gea le dijeron que Edurne, la esposa del arquero español, no estaría dispuesta a vivir en Arabia Saudita y por ese motivo habrían rechazado la oferta de más de $600.000 dólares a la semana para jugar en el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y compañía. Aquí aparecen en escena Inter Miami y David Beckham, ya que, de acuerdo al portal británico, hay interés del equipo norteamericano en De Gea y el portero, de 33 años, ve atractivo jugar en la MLS. Si esto se llega a dar, Drake Callender, aquel jugador que señaló a Leo Messi de ser tímido, perdería su lugar como arquero titular.

¿David Beckham cambiaría al Jugador Defensivo del Año de Inter Miami?

Inter Miami anunció el 11 de noviembre que Drake Callender fue nombrado como el Jugador Defensivo del Año del equipo tras ser el futbolista con más apariciones (46) en el 2023. El arquero también logró ocho porterías en cero, y a pesar que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2025 con opción de un año más por parte del club, la información publicada por el diario The Sun instaló la narrativa que David Beckham y los hermanos Mas lo cambiarían por David de Gea.