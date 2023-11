Una historia más se suma al legado de Lionel Messi para demostrar lo grande que es dentro y fuera de una cancha de fútbol. A pesar de que le dijo burro a Jamie Carragher, leyenda del Liverpool FC, por criticarlo, Leo tuvo un notable gesto con un regalo que superaría los $300 dólares. Bolavip cuenta la historia.

El canal Paramount+ hace una previa de cada jornada de la Champions League con exjugadores de la talla de Thierry Henry, Micah Richards y Carragher. Messi ya no juega en Europa, pero por su reciente paso por el París-Saint Germain, lo recordaron con una anécdota imperdible.

Jamie Carragher, quien supo ser campeón de la Champions League con Liverpool en 2004-05, reveló en la transmisión del canal Paramount+ del 19 de septiembre de 2023 que recibió un inesperado mensaje en Instagram del mismísimo Leo Messi por decir que el PSG no iba a ganar la Liga de Campeones con el jugador argentino, Kylian Mbappé y Neymar.

“¿Es español lo que hablan los argentinos? Sólo voy a decir la palabra con la que me llamó, no entiendo. Un ‘burro’. ¿Burro? Él me llamo burro“, confeso Carragher sobre el mensaje directo que recibió de Lionel Messi. Luego, el exjugador de la Selección de Inglaterra dejó en claro que “realmente quiero reparar la relación. No quiero que el mejor jugador de la historia piense que soy un burro“.

Todo parece indicar que el deseo de Jamie Carragher se hizo realidad. Después de confesar que Messi lo llamó burro, el portal Liverpool Eco, del Reino Unido, reveló el regalo que el jugador de Inter Miami le dio a la fundación que tiene Carragher junto a Trent Alexander-Arnold y Conor Coady. Podría llegar a superar los $300 dólares.

De llamarlo burro a darle un regalo por más de $300 dólares: El gesto de Messi con Carragher

Según publicó el portal Liverpool Eco, Leo Messi donó la experiencia de poder conocerlo a la fundación ‘Football For Change’ (Fútbol para el cambio). Este es un plan VIP que Inter Miami ofrece y podría llegar a recaudar más $300 dólares para la organización benéfica de Jamie Carragher y compañía. Un regalo más que especial, sobre todo si es para alguien que lo criticó y recibió un “burro” como respuesta.

David Beckham no quiso quedarse atrás tras el regalo de Leo Messi

En el mismo artículo en el que se dio a conocer el regalo como donación por parte de Lionel Messi, se conoció que David Beckham no quiso quedarse atrás, y como uno de los dueños de Inter Miami junto a los hermanos Jorge y José Mas, le donó a la fundación ‘Football For Change’ (Fútbol para el cambio) un recorrido por las instalaciones del equipo de la MLS que sería dirigido por él mismo. La gala de la organización benéfica de Jamie Carragher se llevó a cabo en la noche del sábado 18 de noviembre en el recinto Emirates Old Trafford y se esperaban más de 600 invitados y una recaudación superior a los $1.2 millones de dólares.