En uno de los mejores ejemplos de cómo levantarse y buscar alternativas cuando no se dan las cosas, el protagonista de esta historia pasó de darle pases a Lionel Messi en la Selección Argentina a trabajar detrás de un volante de un Uber. Lo confesó su mismo padre.

Todo empezó cuando debutó a nivel profesional con Racing, de Avellaneda, en 2013 como una de las jóvenes promesas que iban a explotar. Luego, este lateral derecho fue cedido en condición de préstamo al equipo Club Atlético San Martín (San Juan) y después lo vendieron al club Lanús. Ahí iba a explotar y el sueño de jugar con Leo Messi estaba cada vez más cerca.

El excompañero de Messi en la Selección Argentina llegó a Lanús en enero de 2016 y ahí ganó tres campeonatos: Superliga, Supercopa Argentina y Copa Bicentenario. Tenía tan buen nivel por la banda derecha del campo de juego que hizo parte del combinado argentino que participó en los Juegos Olímpicos Río 2016 y fue titular en los tres partidos de fase de grupos.

Llegó la hora de conocer, jugar y darle pases al mismísimo Lionel Messi en la Selección Argentina de mayores. En vísperas al Mundial de Rusia 2018, el entrenador Jorge Sampaoli lo convocó para dos partidos amistosos contra Brasil y Singapur en 2017. Aquí llegaría el punto de inflexión de su carrera porque pasó de debutar con la Albiceleste a terminar con una rotura de menisco en la rodilla izquierda tras 52 minutos de juego frente al equipo brasilero.

“Jugaba con mi rodilla destrozada. Quería estar, pero no tenía fuerza muscular en los cuádriceps antes de la lesión. Lloraba con los dolores. Cuando me iba a dormir me quería dar vuelta y la rodilla me sonaba”, le reveló José Luis Gómez al canal TNT Sports (Deportes) en junio de 2020 antes de ser operado por la grave lesión que sufrió con la Selección Argentina el 9 de junio de 2017.

José Luis Gómez y la ayuda que recibió de Racing antes de empezar a trabajar en Uber

Luego de aquella lesión en la rodilla izquierda su nivel no fue el mismo y registra como último partido los cuatro minutos que sumó en el duelo entre La Equidad (Colombia) y Lanús por fase de grupos de la Copa Sudamericana el 21 de mayo de 2021. José Luis Gómez recibió una gran ayuda de Racing con un contrato en 2022 que se renovó hasta diciembre de 2023, pero no ha logrado tener continuidad, y ya empezó a trabajar en Uber para tener un ingreso adicional.

De jugar con Messi en la Selección a trabajar en Uber

Seguramente aquellos 52 minutos que jugó con Leo Messi en la Selección Argentina pasaran a ser uno de sus recuerdos más especiales. Hoy en día, cuando no se sabe si seguirá como jugador de fútbol profesional, empezó a mirar alternativas en un trabajo que no tiene nada que envidiarle a cualquier otra labor. Así se lo confesó su papá al Diario Olé: “Nosotros siempre fuimos una familia humilde. El Negrito (José Luis Gómez) nos ayuda. Después de los entrenamientos, sale a trabajar con el auto a la tarde. A veces, más a la noche“.