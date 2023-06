Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca Juniors, ya anunció en conferencia de prensa que el próximo domingo 25 de junio se llevará a cabo en elEstadio Alberto José Armando (así se llama oficialmente la Bombonera) su tan ansiado partido homenaje (se viene postergando desde su retiro oficial en diciembre del 2014).

En el evento en cuestión, confirmado por el propio vicepresidente de Boca, estará presente Lionel Messi (estará en la Argentina para disfrutar allí parte de sus vacaciones), entre otras tantas figuras como: Ángel Di María, Lionel Scaloni, Leandro Paredes, Javier Mascherano, Pablo Aimar, Javier Saviola, Walter Samuel, Carlos Bianchi y José Pekerman.

Pero la realidad también es que otras personalidades relevantes del mundo del fútbol en general y, sobre todo, de Boca Juniors ya saben que ese día no tendrán permiso para asistir a la Bombonera, principalmente, por lo que fue su relación con Juan Román Riquelme tanto en su etapa de jugador como durante el último tiempo en su rol como directivo.

De los más relevantes que fueron sus compañeros o coincidieron con él, que a su vez recolectaron logros suficientes como para elevar el nivel del espectáculo (que, en definitiva, apunta a seducir al hincha xeneize) y que conforman la lista de no invitados están: Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso, Anibal Matellán, Diego Cagna y Julio Falcioni.

Luego hay otra categoría de quienes, a pesar de no mantener un vínculo ideal, habrían sido invitados, pero que todavía no respondieron: Roberto Abbondanzieri, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Martín Palermo (posiblemente no estará porque debe dirigir el partido de Platense vs. Arsenal) y Alfio Basile (Riquelme dijo que no logra ubicarlo).